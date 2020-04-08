ФОТО. Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы спустя 32 дня заточения

Легендарный бразилец Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы в парагвайском Асунсьоне спустя 32 дня заточения. Знаменитый бразильский футболист обвиняется в Парагвае в подделке паспорта.

За каждого из них был внесен залог в размере 800 тысяч долларов (суммарно $1.6 млн). Роналдиньо с братом будут оставаться в отеле в Асунсьоне под надзором полиции, а также для них будет действовать запрет покидать страну.

Братья прибыли в Асунсьон 4 марта, чтобы поддержать программу социальной помощи парагвайским детям. Им были предъявлены обвинения во въезде по поддельным паспортам в международном аэропорту столицы Парагвая.