ФОТО. Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы спустя 32 дня заточения

Легендарный бразилец Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы в парагвайском Асунсьоне спустя 32 дня заточения. Знаменитый бразильский футболист обвиняется в Парагвае в подделке паспорта.
За каждого из них был внесен залог в размере 800 тысяч долларов (суммарно $1.6 млн). Роналдиньо с братом будут оставаться в отеле в Асунсьоне под надзором полиции, а также для них будет действовать запрет покидать страну.
Братья прибыли в Асунсьон 4 марта, чтобы поддержать программу социальной помощи парагвайским детям. Им были предъявлены обвинения во въезде по поддельным паспортам в международном аэропорту столицы Парагвая.
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