Радомир Антич: серб, ставший своим в Испании

Суровые времена ожесточают людей. Стоило по всемирной паутине распространиться новости о смерти Радомира Антича, самым популярным откликом людей стало лаконичное: «От чего?». Страх коронавируса, который плавно становится почти религиозным, затмевает все остальные эмоции. Знаменитый серб, единственный, кто тренировал все три испанских гранда, умер от воспаления поджелудочной железы, но это не повод о нем забывать.

Антич никогда не скрывал, что стал тем тренером, которым стал, благодаря карьере игрока. Для футболиста семидесятых-восьмидесятых годов большой редкостью было попробовать свои силы в четырех чемпионатах – тем более для игрока не уровня сборной (Радомир сыграл за Югославию один-единственный раз). В придачу к этому талантливый защитник совершал переходы, которые и сейчас выглядят удивительными: из Югославии в Турцию в 28 лет, из Турции в высшую лигу Испании в 29, из Испании в Англию в 31…

Скорее всего, вся жизнь Антича сложилась бы по-другому, если бы не очередной политический коллапс в Турции. Вот как Радомир рассказывал об этапе карьеры в «Фенербахче»: «Это было особенное время. У меня уже было двое детей, и с моей точки зрения, Стамбул был в то время самым красивым городом в мире. Город двух океанов, из двух континентов – и с историей, очень тесно связанной со старой историей Югославии. Во втором сезоне мы стали чемпионами, а я забил «Галатасараю». Гол, когда я разбил себе голову! Я оказался в больнице той ночью.

Но случилось то, что повлияло на мое решение уйти. В то время в Турции была большая политическая турбулентность, что со временем привело к государственному перевороту генерала Кенана Эврена. У меня была семья, двое детей. Хотя я был в прекрасном городе, где мне действительно нравилось играть, я решил уехать в Испанию».

На Пиренеях Антича приютил Вуядин Бошков – тогда еще просто хороший тренер, который вскоре станет великим. При нем лучшие годы в своей истории проведет «Сампдория», которая завоюет чемпионство и выйдет в финал ЛЧ, он же выиграет чемпионство с «Реалом», но на тот момент он будет только делать себе имя.

О работе с Бошковым Антич вспоминал с огромной теплотой. «Когда Бошков говорил, все слушали. Я узнал от него, что не хорошие игроки делают хорошие команды, а хорошая атмосфера.

Десять лет спустя, когда из «Сарагосы» позвонили мне и попросили управлять ими, я первым делом отправился в Словению – к озеру, где жил Вуядин. Я спросил его, что мне нужно сделать, чтобы управлять в испанской лиге. У меня никогда раньше не было таких требований.

Он рассказал мне все. Он даже лежал на земле и показывал упражнения для живота! Все. Бошков был для меня как отец. Он дал мне то, что так важно как в жизни, так и в футболе. Образование». При этом Антич с самого начала делал то, чего так не хватает многим нашим легионерам – старался стать на чужбине своим. Например, еще в бытность игроком Радомир отдал своих детей в Британскую школу именно в Сарагосе.

Хотя к концу жизни Антич был едва ли не большим испанцем, чем сербом, очень яркий отрезок он выдал и в Великобритании. Уже на спаде карьеры он перешел в «Лутон Таун», выступавший тогда во втором дивизионе. Вольно или невольно, но свои тренерские качества он демонстрировал уже на тот момент: «Я сказал тренеру Дэвиду Плиту: «Все играют с либеро. Посмотрите на Беккенбауэра». Он сказал: «Я не имею права заставлять игрока просто ждать в обороне и из-за этого быть слабее противника в атаке». «Но Дэвид, все так делают», - настаивал я. «Посмотрите на Беккенбауэра». «Да, но это Англия…».

Так или иначе, а Радомир смог ярчайшим образом проявить себя и на поле. Четыре сезона, которые Антич провел в «Лутоне», включили выход клуба в высшую лигу и выигрыш борьбы за выживание – и два ключевых гола при решении этих целей провел именно сербский защитник. Сначала он забил решающий гол для выхода в первый дивизион, а потом в классическом матче за место в элите (последний тур, «останется только один», «Ман Сити» устраивает ничья, «Лутону» нужна выездная победа) забил победный гол на последних минутах после выхода на замену.

И вот, настает время вешать бутсы на гвоздь. Антич приходит в «Сарагосу», а потом в «Реал» – между прочим, проделывает путь, который мог проделать несколькими годами раньше. Бошков, после того как возглавил «Реал», хотел забрать с собой знакомого защитника, но руководство «Реала» посмотрело на цифры в паспорте игрока и заблокировало трансфер… Но, так или иначе, Радомир сразу возглавил клуб высшей лиги и первый же сезон в новом качестве закончил на высоком пятом месте. По сей день этот итоговый результат выходит в десятку лучших в истории арагонского клуба.

Несмотря на это, после второго сезона в «Сарагосе», который клуб закончил уже на девятой строчке, Антич попрощался с клубом. Вообще, когда вникаешь в детали тренерской карьеры, поражаешься, насколько беспардонными было отношение к тренерам на Пиренеях в восьмидесятые-девяностые годы. В «Реал», например, Радомир приходил в качестве третьего тренера за сезон: после Джона Тошака и Альфредо ди Стефано. Он перестроил модель игры, выдал гениальный старт (девять побед и ничья с «Барсой» Кройфа в первых десяти турах) следующего сезона, добился лидерства в чемпионате и… был уволен ровно на середине сезона. «Реал» после этого упустил «золото» в последнем туре, проиграв «Тенерифе».

Чемпионом тренер стал совсем с другим мадридским клубом. Про главный успех в своей жизни Антич говорил: «Я выбрал «Атлетико», потому что это была самая сложная работа в мире» - и как бы это ни выглядело попыткой добавить себе вистов, это правда. «Атлетико» руководил потрясающий президент Хесус Хиль, который стал символом взбалмошности и непредсказуемости решений. Рекорд Хесуса Хиля – шесть тренеров за сезон, и он рискует стать вечным, никакие «Карпаты» даже близко не подбирались. Как говорил он сам: «Для меня уволить тренера – все равно, что прикончить бутылку пива. Могу прикончить 20 в год, а могу и сотню, если это необходимо».

И с таким боссом Антич не просто выиграл чемпионат, а оформил золотой дубль! При Античе второй мадридский клуб обрел своего короля в центре поля: если в «Реале» при нем начал царить Йерро, то в «Атлетико» раскрылся Диего Симеоне. До Антича у Эль Чоло в Европе были вылет с «Пизой» и три заурядных сезона в Испании (достаточно сказать, что предыдущий сезон «Атлетико» закончило на 14-м месте), после знакомства с югославом – титулы, мировое признание, трансферы в «Интер» и «Лацио».

В чемпионский сезон Симеоне заработал фантастические 18 желтых, но и забил 12 мячей. Команда снова стартовала с уверенностью танка (в этот раз первые десять туров команда позволила соперникам две ничьи), сходу заполучила отрыв, дважды обыграла «Барселону» и выиграла первый чемпионский титул за 18 лет. Команду отличали мощь в обороне (лишь 32 пропущенных в 42 матчах) и разноплановость в атаке (двузначное количество голов забили четыре разных футболиста), другими лидерами команды стали форвард Любослав Пенев, полузащитник Каминеро и вратарь Молина.

Увы, сказка оказалась недолгой. Тренер Антич вообще очень быстро ворвался в элиту мирового футбола – и очень быстро из нее вылетел. Из четырех последних клубов, которые он тренировал в Примере, три закончили вылетом – и даже «Барселона» к этому, прямо скажем, стремилась. В «Атлетико» он приходил трижды: после чемпионства задержался на два сезона (без особых успехов), а потом откликался на приглашения Хиля еще два раза, но последний из них закончился вылетом. Спикировали в Сегунду и «Бетис» с «Сельтой», а «Барселона», пригласившая Антича после увольнения ван Гаала, до самого конца сезона шла во второй половине таблицы.

Даже участие Антича на чемпионате мира-2010, которое наверняка могут помнить многие из читателей, уже было осенью патриарха. Его карьера, наверное, не могла обойтись без сборной Сербии – и на мундиаль в ЮАР он привез звездный коллектив с Суботичем, Ивановичем, Коларовым на пике карьеры. Команда одержала, возможно, главную победу в своей истории (1:0 с Германией), но из группы не вышла. Принципы и наработки Радомира рано перестали работать – так часто бывает… Последним его местом работы стал китайский «Шаньдун Лунэн», который тренер покинул в 2013-м году.

Скорбь по смерти одного из самых известных сербских специалистов вышла далеко за пределы его родной страны. Пост его памяти в соцсетях посвятил, например, Георге Хаджи, который сотрудничал с Радомиром один календарный год в «Реале» почти три десятилетия назад. Об эмоциях на родине и говорить не приходится: долгое время Антич был одним из самых известных представителей страны, которая только-только появилась на политической карте мира. Антич был очень большим человеком, который повидал в футболе все и которого любили очень многие.