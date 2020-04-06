Из-за панкреатита умер знаменитый тренер Барселоны, Реала и Атлетико

Сербский тренер, экс-наставник испанских клубов «Атлетико», «Барселона» и «Реал» Радомир Антич скончался в 71-летнем возрасте. Причиной смерти, по предварительным данным, стал панкреатит.

«Атлетико» опубликовал сообщение в соцсетях: «Семья «Атлетико» скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Он всегда будет жить в наших сердцах. Покойся с миром».

Сербский специалист в сезоне 1995/96 выиграл с мадридским «Атлетико» чемпионат Испании и Кубок страны. Он тренировал «матрасников» с 1995 по 2000 год. Также известен по работе с «Реалом» (1991–92), «Барселоной» (2003) и сборной Сербии (2008–10).