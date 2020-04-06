Из-за панкреатита умер знаменитый тренер Барселоны, Реала и Атлетико

Сербский тренер, экс-наставник испанских клубов «Атлетико», «Барселона» и «Реал» Радомир Антич скончался в 71-летнем возрасте. Причиной смерти, по предварительным данным, стал панкреатит.
«Атлетико» опубликовал сообщение в соцсетях: «Семья «Атлетико» скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Он всегда будет жить в наших сердцах. Покойся с миром».
Сербский специалист в сезоне 1995/96 выиграл с мадридским «Атлетико» чемпионат Испании и Кубок страны. Он тренировал «матрасников» с 1995 по 2000 год. Также известен по работе с «Реалом» (1991–92), «Барселоной» (2003) и сборной Сербии (2008–10).
La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p— Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020
Источник — ФК Атлетико Мадрид
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