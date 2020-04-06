Из-за панкреатита умер знаменитый тренер Барселоны, Реала и Атлетико

Сербскому специалисту Радомиру Античу был 71 год

  • 06.04.2020 23:36
  • 411 просмотров
  • 0 комментариев
Из-за панкреатита умер знаменитый тренер Барселоны, Реала и Атлетико
© ФК Атлетико Мадрид. Радомир Антич

Сербский тренер, экс-наставник испанских клубов «Атлетико», «Барселона» и «Реал» Радомир Антич скончался в 71-летнем возрасте. Причиной смерти, по предварительным данным, стал панкреатит.

«Атлетико» опубликовал сообщение в соцсетях: «Семья «Атлетико» скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Он всегда будет жить в наших сердцах. Покойся с миром».

Сербский специалист в сезоне 1995/96 выиграл с мадридским «Атлетико» чемпионат Испании и Кубок страны. Он тренировал «матрасников» с 1995 по 2000 год. Также известен по работе с «Реалом» (1991–92), «Барселоной» (2003) и сборной Сербии (2008–10).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Атлетико Мадрид

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности