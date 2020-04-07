Минюст США обвиняет Россию во взятке за право проведения ЧМ-2018

Чиновники Международной федерации футбола (FIFA) получили взятки от России и Катара за право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годов, говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте минюста США.

Согласно документу, от России взятку в $5 млн получил бывший вице-президент FIFA Джек Уорнер. Еще $1 млн в обмен на голосование за Россию, по данным правоохранительных органов, обещали Рафаэлю Сальгеро, который также был в исполнительном комитете FIFA. Взятки от Катара якобы получили два члена исполкома FIFA – Рикардо Тейшейра и Николас Леос.

По версии прокуратуры в Нью-Йорке, Уорнер, являющийся гражданином Тринидада и Тобаго, получил взятку от России в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года. На счета, с которых средства переводили Уорнеру, также поступали деньги от «компаний в США, выполнявших работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России». Названия компаний не уточняются.

Расследование о взятках за право проведения ЧМ в России и Катаре началось в 2015 году. Дело находится в американской юрисдикции, поскольку преступления могли совершить при помощи американской платежной системы. Ранее минюст США не называл имен чиновников, которые могли получить деньги от России и Катара за проведение турнира.