Бой Джошуа – Пулев отложен, Динамо готово судиться с бразильскими клубами

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3-е апреля.
1. СУРКИС: «Сезон надо доиграть. Для нас УЕФА – это папа, а ФИФА – мама». Президент киевского «Динамо» раскритиковал руководство УАФ за молчание.
2. Минское Динамо набрало первые очки, обыграв Торпедо-БелАЗ. В Беларуси 3 апреля начался 3-й тур национального чемпионата.
3. Дарио Срна назвал игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер. Легендарный защитник отметил сразу нескольких игроков в составе «бело-голубых».
4. Клубы АПЛ провели встречу: матчей в мае не будет, игрокам сократят зарплаты. Футболистам все же сократят зарплаты.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня. Изучается возможность проведения этого боя на стадионе «Тоттенхэма».
6. Не только Хаверц и Санчо. 7 игроков Бундеслиги, которым пора на повышение. Sport.ua выделяет самых ярких игроков из середняков Бундеслиги, которым пора сменить клуб.
7. Агент Малиновского: «Руслана не интересует переход в Фиорентину». Вадим Шаблий опроверг информацию о возможном трансфере.
8. Игорь СУРКИС: «Не могу заставить игроков получать меньше из-за форс-мажора». Президент «Динамо» считает, что во время карантина игроки должны получать зарплату в полном объеме.
9. Роме предложили купить экс-футболиста Шахтера. Бернард летом может сменить Ливерпуль на Рим.
10. Динамо готово судиться с бразильскими клубами из-за Че Че и Сидклея. «Сан-Паулу» и «Коринтианс» не совершили в оговоренные сроки платежи по футболистам.
Источник — Sport.ua
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