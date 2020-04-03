Не только Хаверц и Санчо. 7 игроков Бундеслиги, которым пора на повышение

Когда футбола практически во всем мире нет, то не избежать большого потока различных трансферных новостей. В Германии вовсю обсуждают возможные переходы Джейдона Санчо, Кая Хаверца, Тимо Вернера, Давида Алабы и других звезд. Мы же собрали для вас наиболее ярких персонажей из клубов «средней руки», которым после завершения сезона пора пойти на существенное повышение.

Милот Рашица, «Вердер»

Возраст: 23 года

Позиция: левый нападающий

Рашица является звездой не только «Вердера», но и всей сборной Косово, которая претендует на попадание на Евро-2021 через плей-офф. Он проводит в Бремене уже второй полноценный сезон, но только сейчас сумел раскрыться на полную катушку.

Команда Флориана Кофельдта идет в зоне вылета из Бундеслиги, но это не помешало Рашице отличиться 7 голами и 4 голевыми передачами в 20 матчах сезона. Среди всех игроков «Вердера» Рашица отличается незаурядной техникой – 2,2 успешных обводки в среднем за игру, а также умением классно пробить из-за пределов штрафной – в среднем 3 попытки таких ударов за матч.

Также бывший футболист «Витесса» ценится за свой универсализм. Для него не проблема сыграть роль «ложной девятки» или занять позицию под нападающим. Иногда он выходит и на противоположном фланге. Не удивительно, что уже сейчас его имя связывают с дортмундской «Боруссией», которой точно нужно будет кем-то заменять Санчо.

Зак Штеффен, «Фортуна»

Возраст: 24 года

Позиция: вратарь

Футбольный путь Штеффена просто поразителен. Еще в 2016 году он стоял на воротах за дубль «Фрайбурга» в четвертой лиге Германии, а уже прошлым летом американец перешел в «Манчестер Сити» из «Коламбус Крю». В прошедшем сезоне он был признан лучшим вратарем МЛС, что и привлекло внимание чемпионов Англии.

Конечно, шансов заиграть в команде Пепа Гвардиолы у него не было, поэтому его отдали в аренду «Фортуне», где голкипер проявил себя с наилучшей стороны. Штеффен отыграл лишь два матча на ноль, но при этом имеет среднюю оценку Kicker – 3,05. К примеру, у того же Романа Бюрки она хуже – 3,11.

На старте сезона американец тащил просто невероятные удары, попадал в итоговые сборные тура, но в декабре получил тяжелую травму колена. Вряд ли он еще раз сыграет за «Фортуну», но на повышение точно пойдет. Bild пишет, что в лице Штеффена все та же «Боруссия» Д видит замену Бюрки.

Робин Кох, «Фрайбург»

Возраст: 23 года

Позиция: центральный защитник

Под руководством Кристиана Штрайха «Фрайбург» славится своей организованной обороной, но благодаря Робину Коху она вышла на новый уровень. Уроженец Кайзерслаутерна еще в позапрошлом сезоне ворвался в основной состав команды, и уже дорос до уровня сборной Германии. В октябре прошлого года Кох дебютировал за «бундестим» в товарищеском матче против Аргентины (2:2).

Кох – высокорослый центрбек (192 см), обладающий хорошим первым пасом – точность 85%. Как показала практика, он отлично может освоится как в схеме 4-2-3-1, так и в 3-4-3. Но самое главное качество Коха – стабильность. С трудом можно припомнить эпизод, когда он откровенно привозит гол в свои ворота. Отсюда и довольно высокая средняя оценка от Kicker – 3,39.

Зимой центрбек «Фрайбурга» был очень близок к переходу в «РБ Лейпциг», но Штрайх заблокировал трансфер. Однако «быки» все еще не утратили интерес к Коху. Очевидно, летом, у середняков Бундеслиги не будет шансов его удержать.

Озан Кабак, «Шальке»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

Молодой турок очень ярко ворвался в немецкий футбол. Зимой прошлого года «Штутгарт» купил его у «Галатасарая» за рекордные для себя 11 миллионов евро, а уже через полгода продал в «Шальке» за 15 миллионов.

В команде Дэвида Вагнера Кабак однозначно не затерялся. Быстрый, прыгучий, с хорошим выбором позиции и дальними передачами в стиле Ракицкого. Тинейджер сыграл в этом сезоне 19 матчей, а его средняя оценка Kicker составляет высочайшие 2,92. Также среди защитников он является одним из лучших бомбардиров лиги – 3 гола.

Еще летом Кабаком интересовалась «Бавария», но он решил, что еще рано переходить в команду такого уровня. Но нет сомнений, что летом у него будут новые предложения от топ-клубов.

Андрей Крамарич, «Хоффенхайм»

Возраст: 28 лет

Позиция: центрфорвард

Тот случай, когда футболист явно пересидел в одной команде. Дабы не повторить судьбу условного Доменико Берарди, Крамаричу уже летом необходимо покидать «Хоффенхайм».

За три предыдущих сезона хорват наколотил 45 голов в Бундеслиге, а в текущем чемпионате, старт которого он пропустил из-за травмы, уже забил 7 мячей в 14 играх. Крамарич прекрасно играет как на острие, так и из глубины, и стилистически подойдет большинству солидных клубов Европы.

Ранее «крестьянам» удавалось удерживать Крамарича благодаря участию в еврокубках, но летом такой опции у клуба точно не будет. В июне вице-чемпиону мира исполнится уже 29 лет, а значит, возможности заиграть на более высоком уровне может больше и не возникнуть.

Эван Ндика, «Айнтрахт»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Высокорослый француз был основным игроком «Айнтрахта» еще в прошлом невероятном сезона, когда франкфуртцы добрались до полуфинала Лиги Европы, и до последнего тура претендовали на топ-4 в Бундеслиге. Остается он важнейшим игроком для команды Ади Хюттера и в текущей кампании.

Очевидно, Ндика еще есть куда расти в плане позиционной игры, но его физические данные при росте 190 см позволяют ему регулярно выигрывать не только верховые, но и силовые единоборства. Также Эвана очень тяжело обогнать на скорости.

По информации Sky Sports, интерес к Ндика уже проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». Ранее также сообщалось, что за его прогрессом следят «Интер», «Милан» и «Валенсия». Так что переход Ндика в большой клуб является лишь вопросом времени.

Жером Руссийон, «Вольфсбург»

Возраст: 27 лет

Позиция: левый защитник

Такой себе Исмаили на максималках. Руссийон способен без проблем отбегать по флангу на одной скорости все 90 минут, но иногда теряет баланс между атакой и обороной, что приводит к печальным последствиям.

Но в целом 27-летний француз является ключевой фигурой для нынешнего «Вольфсбурга», чья игра заточена под постоянные кроссы и прострелы с флангов. В том же матче с «Шахтером» «волкам» очень не хватало Руссийона, который на тот момент еще не оправился от травмы.

Руссийон отлично подойдет любой команде, которая играет по схеме в три центральных защитника. Летом интерес к нему приписывали «Боруссии» Д, но она в итоге сделала ставку на Нико Шульца, о чем сейчас явно жалеет. Не исключено, что летом в Дортмунде вернуться к варианту с защитником «Вольфсбурга».

Илья КВИТКИН