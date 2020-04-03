Агент Малиновского: «Руслана не интересует переход в Фиорентину»

Вадим Шаблий, агент украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, отрицает интерес игрока в переходе в состав «Фиорентины», о чем ранее говорили в СМИ.
«Переход в «Фиорентину» не входит в планы Руслана Малиновского. «Фиалки» интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал «Аталанту» и ничуть об этом не жалеет», - сказал Шаблий.
Контракт игрока действует до 2024 года.
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Источник — zbirna.com
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