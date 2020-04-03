Дарио Срна назвал игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер

Ассистент Луиша Каштру назвал игроков в составе извечного конкурента – «Динамо», которые могли бы усилить донецкий «Шахтер».

«В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки «Динамо», но по качеству они могли бы усилить «Шахтер».

Это – будущее украинского футбола и «Динамо». Это – лучшие игроки киевского клуба», – сказал Срна в прямом эфире Instagram «Шахтера».

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