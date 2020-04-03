Дарио Срна назвал игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер

Легендарный защитник отметил сразу нескольких игроков в составе «бело-голубых»

  • 03.04.2020 16:50
  • 2936 просмотров
  • 10 комментариев
Дарио Срна назвал игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер
© ФК Шахтер. Дарио Срна

Ассистент Луиша Каштру назвал игроков в составе извечного конкурента – «Динамо», которые могли бы усилить донецкий «Шахтер».

«В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки «Динамо», но по качеству они могли бы усилить «Шахтер».

Это – будущее украинского футбола и «Динамо». Это – лучшие игроки киевского клуба», – сказал Срна в прямом эфире Instagram «Шахтера».

Ранее Дарио Срна сдал негативный тест на коронавирус.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:20
    -1
    Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 18:17
    А Днепр это трамплин в никуда.Извини,забыл что такой команды не существует.
    Это сепар донецкий, который прикрывается логотипом Днепра
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 18:17
    +2
    Alex_Romanov, 03.04.2020 18:08
    А Мораес добавил, что Динамо это хороший трамплин для перехода в Шахтёр
    А Днепр это трамплин в никуда.Извини,забыл что такой команды не существует.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:13
    +1
    Alex_Romanov, 03.04.2020 18:08
    А Мораес добавил, что Динамо это хороший трамплин для перехода в Шахтёр
    Так что там с допингом сырны? Или обитатели ордло не любят вспоминать об этом?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 18:10
    +2
    Слава Чебан, 03.04.2020 18:04
    не, кокс то у беседина нашли
    Да и у Марадоны тоже,но это не отменяет того что Дарио торчок.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 03.04.2020 18:08
    -5
    А Мораес добавил, что Динамо это хороший трамплин для перехода в Шахтёр
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.04.2020 18:04
    -6
    Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 17:52
    Там вроде не допинг был,а кокс.
    не, кокс то у беседина нашли
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 17:55
    -3
    Слава Чебан, 03.04.2020 17:49
    почему только покупать? могут еще и продавать)
    Понятно что продают. Ахмету же нужно дачи за 200млн евро покупать во Франции
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 17:52
    -4
    Zport., 03.04.2020 17:27
    Лучше расскажи, почему донецкий клуб только всё покупать может? И почему ты употреблял допинг?
    Там вроде не допинг был,а кокс.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.04.2020 17:49
    -5
    Zport., 03.04.2020 17:27
    Лучше расскажи, почему донецкий клуб только всё покупать может? И почему ты употреблял допинг?
    почему только покупать? могут еще и продавать)
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 17:27
    -3
    Лучше расскажи, почему донецкий клуб только всё покупать может? И почему ты употреблял допинг?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 18:17
    +2
    Alex_Romanov, 03.04.2020 18:08
    А Мораес добавил, что Динамо это хороший трамплин для перехода в Шахтёр
    А Днепр это трамплин в никуда.Извини,забыл что такой команды не существует.
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 18:10
    +2
    Слава Чебан, 03.04.2020 18:04
    не, кокс то у беседина нашли
    Да и у Марадоны тоже,но это не отменяет того что Дарио торчок.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:13
    +1
    Alex_Romanov, 03.04.2020 18:08
    А Мораес добавил, что Динамо это хороший трамплин для перехода в Шахтёр
    Так что там с допингом сырны? Или обитатели ордло не любят вспоминать об этом?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности