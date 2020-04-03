Дарио Срна назвал игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер

Ассистент Луиша Каштру назвал игроков в составе извечного конкурента – «Динамо», которые могли бы усилить донецкий «Шахтер».
«В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки «Динамо», но по качеству они могли бы усилить «Шахтер».
Это – будущее украинского футбола и «Динамо». Это – лучшие игроки киевского клуба», – сказал Срна в прямом эфире Instagram «Шахтера».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.