ВИДЕО. Негативный результат! Срна сдал тест на коронавирус

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна стал добровольцем, который вызвался провериться на коронавирус. Как рассказал 37-летний экс-футболист, экспресс-тест показал, что он здоров.

«Утром прошел тест на коронавирус, он негативный (вероятно, Дарио хотел сказать «отрицательный» - Прим.). Я не переживал, потому что у меня дисциплина на высоком уровне. А дисциплина является самой важной тактикой, чтобы победить коронавирус», - сказал Срна.