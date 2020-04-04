СУРКИС: «Сезон надо доиграть. Для нас УЕФА – это папа, а ФИФА – мама»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопросы о текущей ситуации в клубе и необходимости доиграть чемпионат Украины в эфире программы «Циганик Live»:

– Игорь Михайлович, как вы себя чувствуете?

– Оптимистично. Я, как и все, на карантине.

– Футбола вам не хватает?

– Это как если бы у меня отняли правую руку. Тем более, когда понимаешь, что он должен быть, но вмешалась такая вещь, как коронавирус, которая не дает возможности проводить в мире футбольные матчи, и не только. Это трагедия, и мы сейчас должны думать о том, чтобы это все скорее закончилось, и мы возобновили футбол и в мире, и в Украине.

– Игорь Михайлович, вы верите в то, что этот чемпионат будет доигран?

– Я могу верить и хотеть, чтобы чемпионат был доигран. И чемпионат должен быть доигран, если будет возможность его доиграть. Если такой возможности не будет, то, естественно, он не будет доигран. Но даже УЕФА, из источников, которые я читаю, предлагает разные сроки, но мы о них не знаем, узнаем новости только из прессы. С нами не связывается Ассоциация футбола, никто с нами не говорит. Такое впечатление, что у нас каждый живет сам по себе. Премьер-лига понятно, там сейчас нет президента, но есть УАФ, которая ведет прямой диалог с УЕФА. Наверное, там что-то обсуждается, что-то рекомендуется. Можно было сделать, как Олимпийский комитет, совещание по Скайпу? Сделать совещание с клубами?

Хорошо, что «Динамо», «Шахтер» не нуждаются в их помощи, но есть же и другие клубы у нас, которые все-таки попали в эту непростую ситуацию, и я понимаю, насколько им тяжело. Они должны понимать, как вести себя дальше. Испанская федерация, например, собирала представителей клубов, и они обсуждали, что за две недели до возобновления чемпионата федерация об этом объявит, дав клубам время на подготовку. Вы же прекрасно понимаете, если завтра начнется чемпионат, мы его начать не сможем, поскольку футболисты находятся не в тех физических кондициях. Мы не можем рисковать их здоровьем. Им нужно дать некоторое время на подготовку.

Не знаю сколько нужно, 10 дней или 15, но это всё нужно обсуждать. Но эта инициатива должна исходить от руководства УАФ, чтобы мы провели такое совещание. Кроме всего прочего, есть и игроки национальной сборной, о которых они так заботятся.

– Получается, что на данном этапе вы не знаете, чего ждать?

– У нас нет никакой информации. Повторюсь, УАФ сейчас разговаривает с УЕФА, ФИФА, которые дают какие-то рекомендации, о чем-то говорят. Мы отрывками из прессы что-то узнаем, а президент УАФ в эфире говорит, что они со всеми клубами в контакте. В каком контакте? Со мной никто не говорил. Я в контакте с нашим главным тренером Алексеем Михайличенко четыре раза в неделю минимум. Я в контакте с футболистами, врачами, а также сотрудниками клуба, которые сегодня обслуживают базу, и низкий им поклон за это.

На базе проводится дезинфекция, чтобы футболисты, которые приезжают по 1-2 человека, могли заниматься в тренажерном зале. После них проводится дезинфекция, и заходят следующие футболисты тренироваться. Они делают это на свой страх и риск, но база для них открыта. Там можно выпить чай, кофе. Это героические люди, которые взяли на себя такую ответственность. У всех семьи, никто не хочет рисковать своим здоровьем. Тренерский штаб и я разговаривали с теми же Сидорчуком, Цыганковым, Бесединым. Я разговариваю с ребятами и поддерживаю их как могу. Но сегодня мы должны понимать, куда мы идем?

Не говоря уже о том, что все прекрасно знали, что играем без зрителей, в мире отменили чемпионаты. И мы должны были играть дальше, после завершения первого этапа. Сейчас меня могут обвинить в том, что я отстаиваю позицию, что «Динамо» должно быть на втором месте. Да ни в коем случае я это не отстаиваю. Я говорю о том, как должно было быть по правилам. Сегодня та же «Заря», которая на сегодняшний день обыграла «Шахтер», может сказать, что согласно турнирному положению может и догнать донецкий клуб, заняв первое место. Тогда была бы идея, ум в голове. Закончили первый этап. УЕФА, скажите, мы можем по первому этапу дать окончательную таблицу или нет? Если нет, то доиграем. Бельгия приняла такой формат.

Мы должны быть в курсе, с нами должны связываться сотрудники федерации, которые в этом понимают, давать рекомендации, заботиться об игроках сборной. Вот так должна быть построена работа, как я понимаю.

– Что футболисты делают на данном этапе? Где находятся легионеры?

– Все наши легионеры давно находятся в Киеве, и все соблюдают карантин. В девять утра звонит врач команды Андрей Шморгун и спрашивает про состояние их здоровья. Они ему докладывают температуру, вес и прочее. Все ответственно к этому относятся, у меня нет ни к одному футболисту никаких претензий. Каждые четыре дня получаю от Андрея Шморгуна полный список людей, которые находятся дома со своими семьями, кто как тренируется. Бущан был у своих родителей в Одессе – мы знали, что он там, все было под контролем. Попов был у родителей в деревне – мы знали об этом. Знаем каждое передвижение наших футболистов. По одному, по два человека они приезжают на базу, берут мяч и тренируются. Знаю, что тренировался Бущан. Футболисты, как говорится, тренируют сами себя.

Когда ограничительные меры будут сняты, и нам скажут, что можно тренироваться по три-четыре футболиста, это все нужно согласовывать с вышестоящей организацией, которая называется УАФ. А ее нет, она не существует, такое впечатление, что они прятались и боятся, что заразятся.

Я уверен, если вы позвоните Сергею Палкину, он понимает, что примерно будет с еврокубками. Он понимает, потому что его это интересует, и он в состоянии сам связаться с УЕФА. Все равно окончательное решение будет принимать УАФ, консультируясь с УЕФА. Есть разные варианты, и возможно, есть клубы, которые сегодня нуждаются в помощи. Польская федерация футбола выделила своим клубам финансовую помощь. Мне не нужна помощь УАФ, но мы должны понимать, на каком свете находимся, и чтобы наша федерация думала о своих клубах.

– Обсуждался ли вопрос контрактов с футболистами в нынешних условиях? Возможно, кто-то сам хочет пойти на какие-то уступки?

– Мы это не обсуждали, я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он сам на это не согласится. Но я ему и предложить ничего не могу, поскольку не знаю, как действовать в такой ситуации. Согласитесь, мы впервые оказались в такой ситуации. Говорить пока о том, что у нас чемпионат закрыт на длительный период, я тоже не могу. Соревнования были прерваны меньше месяца назад. Контракты, как президент клуба, пока я в состоянии, буду выполнять.

– Вы готовы играть дальше?

– Я считаю, что в таком формате, в котором приостановлен чемпионат, он обязан быть доигран. В любое время. Как должно было быть: состоялся телефонный разговор между УАФ и УЕФА. Наша федерация представляет украинский футбол. Дайте отчет, о чем вы говорили. Если вы боитесь заразиться по телефону, дайте отчет. Мы посоветуемся. Я не отстаиваю свою позицию, как единственную правильную, но есть определенная логика. Мы сыграли первый этап, должны перераспределиться на шестерки. Если бы все клубы проголосовали, что 7 и 8 место борется за еврокубки, нужно было бы провести всего четыре игры. А так нужно доигрывать все 9 туров, плюс эти матчи. А мне говорят, что если бы этот тур не провели, может, мы бы потом не успели. Это смешно.

Поверьте мне, сегодня футболисты так соскучились по игре, что готовы играть через два дня на третий, даже не через три на четвертый, а через два на третий. Чтобы закончить чемпионат и было все честно: вот «Шахтер» выиграл чемпионат, вопросов нет. Если бы так было, я бы первым сказал, что «Шахтер» – заслуженный чемпион. И мы бы на этом остановились: сыграно 22 тура, «Шахтер» – чемпион, «Динамо» – второе, «Заря» – третья, «Десна» – четвертая, «Александрия» – пятая. «Днепр» и «Мариуполь» играют переходные матчи. А сейчас как это нужно понимать? Сегодня «Карпаты» понимают, что у них всего 14 очков, а играть 9 туров.

– Нужно искать компромисс в такой ситуации...

– Подождите. Искать компромисс: ставить клубы в известность о том, что происходит в европейском футболе. Мы не знаем об этом, нам ни одного документа за это время не пришло. У нас, доноров клубов, нет больших денег от трансляций, от продажи атрибутики, билетов, но есть единственное – отношение к своим любимым командам. Мы хотим понимать, что рекомендует УЕФА. Я не хочу никого унизить или критиковать, но я говорю о том, что сегодня думают все клубы. Я переживаю не только за свою команду, но и за весь украинский футбол. Мы в футболе 27 лет, даже больше.

Все попали в тяжелейшую ситуацию. Кто-то мускулы показывает, кто кому больше или меньше помог. Поверьте мне, ту помощь, которую мы оказываем стране в это время, хотел бы, чтобы отчитались не в процессе, а когда поборем болезнь. «Динамо» работает каждый день. Если я сегодня буду давать отчет, сколько, допустим, моющих средств, масок завезли в общественные организации, то надо мной будут смеяться. Футболисты мои сегодня помогают. Если вы читали в интернете, молодые игроки выходят и бесплатно раздают маски.

Мы должны сегодня говорить о том, нам нужен украинский футбол или не нужен. Если нужен, давайте делать видеоконференции, общаться, чтобы каждый президент высказывал свое мнение, потому что каждый из них переживает за свой клуб. Без «Шахтера», «Колоса» и других команд нет «Динамо». Мы сами с собой играть не можем.

– У вас были разговоры с другими президентами клубов?

– Мы дружим с президентом «Зари» Геллером, обсуждали много футбольных моментов буквально неделю назад. Говорили с Сергеем Палкиным за день до их выезда на матч с «Вольфсбургом», обсуждали ряд вопросов. Правда, тогда не было такой критической ситуации. У нас родители забрали домой 66 детей, которые учатся в школе-интернате, потому что я не могу нести ответственность, если дети вдруг заболеют в интернате.

Президент Украины сегодня почти каждые два дня обращается к своему народу, объясняет, что происходит. Неужели мы не заслужили, чтобы УАФ в лице какого-то чиновника вышла с нами на связь и объяснила все. Мы же должны понимать, как будем жить дальше. Когда начинать собирать команду? Как собирать? Когда можно будет начинать тренироваться по группам? Для меня всегда в приоритете было здоровье.

Вы сами прекрасно понимаете, что на таком уровне начать завтра с чистого листа чемпионат невозможно. Возможно, за несколько дней подготовить команды к матчам? Нужно дать людям втягивающий сбор? Не знаю. Это научные группы каждого клуба должны высказать свое мнение. Каждая команда готовилась к сезону, был тренировочный процесс, но как нужно сделать, чтобы потом, после того, как поборем коронавирус, наши футболисты не получили травмы. Я заинтересован в этом вопросе как президент клуба.

– Вы готовы доиграть чемпионат, если будет принято решение провести матчи без зрителей?

– Я готов доигрывать чемпионат, даже если будет принято такое решение. Тут нужно рассматривать два варианта: таблица со спортивным принципом и без. Люди, смотря матчи по телевизору, будут понимать, что этот сезон будет доигран, даже без болельщиков. Но доигран – это главное! Более того, если взять турнирную таблицу, то «Десна» вправе претендовать и на третье место – прямое попадание в Лигу Европы. Три очка разницы. Сейчас такая ситуация, ряд клубов, в том числе и «Александрия» (отставание 6 очков от «Зари»), могут сказать, мол, 9 туров еще впереди, о чем вы говорите? Разыгрывается еще 27 очков.

– Важно отметить, что речь идет о больших деньгах – попадание в Лигу Европы, Лигу чемпионов. Те же бельгийцы сейчас могут дать задний ход, если УЕФА будет настаивать…

– Если это принято на уровне клубов, то дадут заднюю. Федерация футбола Бельгии будет ориентироваться на УЕФА. Потому что для нас УЕФА – это папа, а ФИФА – мама, или наоборот. И они ориентируются на своих детей. А у нас есть старший брат УАФ, который с нами не общается, не разговаривает. Обижена она. Да тут все обиды нужно отбросить. Нужно сохранить футбол, потому что, если мы наш футбол не сохраним, УАФ будет сама с собой играть на тех полях, которые не они же и построили.

Я сейчас говорю не о деньгах, а говорю сердцем о нашем футболе. Я говорю о том, что вложено – свое здоровье, седые волосы. Уверяю вас, если вы дозвонитесь президенту «Шахтера», который в футболе столько же времени, сколько и мы, он ответит тоже самое. У меня создается впечатление, что нашей УАФ не до футбола на сегодняшний день, они занимаются какими-то своими другими делами.