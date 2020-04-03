Клубы АПЛ провели встречу: матчей в мае не будет, игрокам сократят зарплаты

Футболистам все же сократят зарплаты

  • 03.04.2020 18:20
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Клубы АПЛ провели встречу: матчей в мае не будет, игрокам сократят зарплаты
© Skysports.com

В пятницу клубы АПЛ собрались на очередную встречу для обсуждения ситуации с чемпионатом Англии.

Одним из главных стал вопрос зарплат, так как политики Великобритании не понимают, почему игроки АПЛ продолжают получать деньги в полном объеме, тогда как ряд клубов сокращает и увольняет обычных работников.

Сообщается, что клубы АПЛ готовы обсуждать с игроками сокращение зарплат на 30% на время кризиса.

При этом дата возобновления сезона снова перенесена, и ожидается, что в мае матчей точно не будет. Но клубы все еще нацелены закончить нынешний сезон.

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Источник — BBC

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