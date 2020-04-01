Политики в Англии возмущены игроками АПЛ: «Они должны принять удар на себя»

Клубы пока финансово ограничивают всех, кроме игроков

  • 01.04.2020 15:33
  • 449 просмотров
  • 1 комментарий
Политики в Англии возмущены игроками АПЛ: «Они должны принять удар на себя»
© Skysports.com

Три клуба АПЛ уже объявили о том, что часть работников (не игроки или тренерский штаб) отправлены в отпуск за свой счет или им сокращены зарплаты на 20%.

Речь идет о «Тоттенхэме», «Норвиче» и «Ньюкасле». При этом о сокращениях зарплат футболистам на время пандемии коронавируса информации сейчас нет, что возмущает многих политиков Англии.

«Игроки топ-клубов АПЛ в том числе должны принимать удар на себя. Я всегда считал, что те, кто получают меньше всех, кто наименее защищен, должны иметь наибольшую помощь».

«И высокооплачиваемые футболисты должны принимать удар на себя, нести это бремя и терять в зарплате, а получается так, что, скорее, потеряет тот, кто раздает программки перед матчами или продает еду на стадионе», - считает мэр Лондона Садик Хан.

С ним согласен Джулиан Найт, глава Департамента по культуре, медиа и спорту.

«Вся эта ситуация вскрыла безумную экономику английского футбола. Они там находятся в каком-то вакууме. Не должно быть так, что одни продолжают получать сотни тысяч фунтов, а работников клуба отправляют в отпуска или сокращают зарплаты», - сказал Найт.

Ранее сообщалось, что вскоре клубы АПЛ и футбольные власти Англии обсудят вопрос зарплат игроков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 01.04.2020 15:37
    +2
    В такі часи одразу видно хто чого коштує.
    Ссылка
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 01.04.2020 15:37
    +2
    В такі часи одразу видно хто чого коштує.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности