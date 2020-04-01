Политики в Англии возмущены игроками АПЛ: «Они должны принять удар на себя»

Три клуба АПЛ уже объявили о том, что часть работников (не игроки или тренерский штаб) отправлены в отпуск за свой счет или им сокращены зарплаты на 20%.

Речь идет о «Тоттенхэме», «Норвиче» и «Ньюкасле». При этом о сокращениях зарплат футболистам на время пандемии коронавируса информации сейчас нет, что возмущает многих политиков Англии.

«Игроки топ-клубов АПЛ в том числе должны принимать удар на себя. Я всегда считал, что те, кто получают меньше всех, кто наименее защищен, должны иметь наибольшую помощь».

«И высокооплачиваемые футболисты должны принимать удар на себя, нести это бремя и терять в зарплате, а получается так, что, скорее, потеряет тот, кто раздает программки перед матчами или продает еду на стадионе», - считает мэр Лондона Садик Хан.

С ним согласен Джулиан Найт, глава Департамента по культуре, медиа и спорту.

«Вся эта ситуация вскрыла безумную экономику английского футбола. Они там находятся в каком-то вакууме. Не должно быть так, что одни продолжают получать сотни тысяч фунтов, а работников клуба отправляют в отпуска или сокращают зарплаты», - сказал Найт.

Ранее сообщалось, что вскоре клубы АПЛ и футбольные власти Англии обсудят вопрос зарплат игроков.