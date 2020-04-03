Роме предложили купить экс-футболиста Шахтера

Полузащитника «Эвертона» Бернарда агенты предложили подписать руководству «Ромы», которое ныне пребывает в активных поисках усиления состава в летнее трансферное окно.

Бернард прекрасно известен главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке по совместной работе в «Шахтере», где при португальце бразильский футболист превратился в одного из лидеров команды.

За «ирисок» Бернард выступает с лета 2018 года. Его трансферная стоимость ныне оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Бернарда 19 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рома» заинтересована в переходе ряда игроков «Шахтера». В частности, назывались фамилии Исмаили, Виктора Коваленко и Маркоса Антонио, а по последним слухам «волки» активно прицениваются к Тете.