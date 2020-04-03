«Рома предпримет еще одну попытку купить Тете, они могут платить» - агент

Агент футболиста «Шахтера» Тете Пабло Буэно прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к бразильцу.

«Паулу Фонсеке, тренеру «Ромы», который ранее работал с «Шахтером», Тете очень понравился еще в Украине. Они пробовали подписать его в прошлом году, но сделка не состоялась. Когда футбол вернется, я верю, что они сделают еще одну попытку, так как тренер этого хочет. «Рома» - это клуб, обладающий инвестиционным потенциалом, наряду с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом», а потому они могут покупать».

«Есть много клубов, которые хотят купить. В предыдущем окне мы получили немало предложений, в том числе от «Тоттенхэма» и «Лестера», и мы предполагаем, что они снова будут у нас этим летом», - заявил агент.

Напомним, «Шахтер» приобрел за 10 миллионов евро 45% экономических прав на Тете. 15% прав на футболиста остались за его прежним клубом «Гремио», а еще 40% принадлежат непосредственно игроку и его агенту.

Ранее сообщалось, что боссы «горняков» запросили за Тете 50 миллионов евро.