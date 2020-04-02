УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, отменен Уимблдон

Главные новости за 1-е апреля на Sport.ua

  • 02.04.2020 07:12
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УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, отменен Уимблдон
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1-е апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил все матчи сборных в июне. Ожидаемое решение организации.

2. Лучшие из лучших. Топ-10 левых полузащитников чемпионата Украины. Пилигримы, «наш Месси», «электричка», элитные бразильцы.

3. Кого поддерживать в Беларуси? Рассказываем о самых знаковых украинцах. Когда в Европе все чемпионаты парализованы из-за коронавируса, общее внимание обращено на Беларусь.

4. Фанаты в Беларуси призывают остановить национальный чемпионат. Ультрас приняли решение прекратить поддержку своих команд.

5. В Ла Лиге разработали план по возвращению после карантина. В лиге подготовили проект, в котором говорится о 4 этапах возвращения к тренировкам после эпидемии.

6. Все соревнования в Европе должны быть завершены до 3 августа. Национальные турниры УЕФА предлагает возобновить во второй половине июня.

7. ТАЙСОН: «Хочу вернуться в Бразилию». Лидер «Шахтера» снова выразил желание покинуть клуб.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменен. Официальное решение организаторов.

9. Стала известна стоимость телевизионных прав на чемпионат Беларуси. Их в том числе приобрел украинский телеканал.

10. УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, а также оштрафовал Бенфику. В организации рассмотрели проведение поединка Лиги Европы между «горняками» и «орлами»

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Источник — Sport.ua

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