УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, отменен Уимблдон

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1-е апреля.
1. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил все матчи сборных в июне. Ожидаемое решение организации.
2. Лучшие из лучших. Топ-10 левых полузащитников чемпионата Украины. Пилигримы, «наш Месси», «электричка», элитные бразильцы.
3. Кого поддерживать в Беларуси? Рассказываем о самых знаковых украинцах. Когда в Европе все чемпионаты парализованы из-за коронавируса, общее внимание обращено на Беларусь.
4. Фанаты в Беларуси призывают остановить национальный чемпионат. Ультрас приняли решение прекратить поддержку своих команд.
5. В Ла Лиге разработали план по возвращению после карантина. В лиге подготовили проект, в котором говорится о 4 этапах возвращения к тренировкам после эпидемии.
6. Все соревнования в Европе должны быть завершены до 3 августа. Национальные турниры УЕФА предлагает возобновить во второй половине июня.
7. ТАЙСОН: «Хочу вернуться в Бразилию». Лидер «Шахтера» снова выразил желание покинуть клуб.
8. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменен. Официальное решение организаторов.
9. Стала известна стоимость телевизионных прав на чемпионат Беларуси. Их в том числе приобрел украинский телеканал.
10. УЕФА предупредил Каштру и Шахтер, а также оштрафовал Бенфику. В организации рассмотрели проведение поединка Лиги Европы между «горняками» и «орлами»
Источник — Sport.ua
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