Фанаты в Беларуси призывают остановить национальный чемпионат

Ультрас приняли решение прекратить поддержку своих команд

  • 02.04.2020 00:42
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Фанаты в Беларуси призывают остановить национальный чемпионат
© ФК Динамо Минск

Фанаты ведущих клубов чемпионата Беларуси по футболу объявили об отказе посещать матчи из-за пандемии коронавируса. Подобные заявления уже сделали фанаты минского и брестского «Динамо», борисовского БАТЭ, солигорского «Шахтера», гродненского «Немана» и «Витебска».

Болельщики минского «Динамо»: «Мы принимаем решение и призываем всех фанатов и болельщиков «Динамо-Минск» и других футбольных клубов Беларуси воздержаться от посещения стадионов. Подумайте о ваших пожилых родственниках, людях с хроническими заболеваниями, а также о медиках, которым еще только предстоит вынести весь груз борьбы с коронавирусом».

Болельщики «Немана»: «Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких».

Фанаты также призвали федерацию футбола задуматься о приостановке чемпионата Беларуси, который остается единственным в Европе и одним из двух действующих в мире (вместе с Никарагуа).

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Источник — Sport.tut.by

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