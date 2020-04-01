ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил все матчи сборных в июне

Сегодня УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации.

Было принято решение перенести все официальные и контрольные матчи национальных сборных, которые планировались на июнь. Они перенесены на неопределенный срок.

Что касается клубных турниров УЕФА, то решения по ним перенесли на неопределенный срок.

Информация о Лиге чемпионов, Лиге Европы и национальных чемпионатах должна появиться после дальнейшего обсуждения и с учетом развития пандемии коронавируса.

Кроме того, отменены Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19. Евро-2020 U-19 перенесен на неопределенный срок.

Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, перенесен на неопределенный срок.

Подробнее о решениях УЕФА читайте в нашей обновляющейся новости.