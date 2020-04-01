ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил все матчи сборных в июне

Ожидаемое решение организации

  • 01.04.2020 17:28
  • 208 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил все матчи сборных в июне
© twitter.com/uefa

Сегодня УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации.

Было принято решение перенести все официальные и контрольные матчи национальных сборных, которые планировались на июнь. Они перенесены на неопределенный срок.

Что касается клубных турниров УЕФА, то решения по ним перенесли на неопределенный срок.

Информация о Лиге чемпионов, Лиге Европы и национальных чемпионатах должна появиться после дальнейшего обсуждения и с учетом развития пандемии коронавируса.

Кроме того, отменены Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19. Евро-2020 U-19 перенесен на неопределенный срок.

Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, перенесен на неопределенный срок.

Подробнее о решениях УЕФА читайте в нашей обновляющейся новости.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности