ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил все матчи сборных в июне

Сегодня УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации.
Было принято решение перенести все официальные и контрольные матчи национальных сборных, которые планировались на июнь. Они перенесены на неопределенный срок.
Что касается клубных турниров УЕФА, то решения по ним перенесли на неопределенный срок.
Информация о Лиге чемпионов, Лиге Европы и национальных чемпионатах должна появиться после дальнейшего обсуждения и с учетом развития пандемии коронавируса.
Кроме того, отменены Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19. Евро-2020 U-19 перенесен на неопределенный срок.
Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, перенесен на неопределенный срок.
Подробнее о решениях УЕФА читайте в нашей обновляющейся новости.
Источник — УЕФА
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