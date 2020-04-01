В Ла Лиге разработали план по возвращению после карантина

В лиге подготовили проект, в котором говорится о 4 этапах возвращения к тренировкам после эпидемии

  • 01.04.2020 23:10
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В Ла Лиге разработали план по возвращению после карантина
© As. Тебас Хавьер

В Ла Лиге, как и в других чемпионатах Европы, нет точной даты возобновления сезона после эпидемии коронавируса. Но уже сейчас для клубов подготовили протокол, которому они должны будут следовать, чтобы вернуться к тренировкам. По мнению дирекции лиги, нужно будет 15 дней тренировок, чтобы возобновить чемпионат.

Четыре этапа будут в себя включать: подготовку к тренировкам, индивидуальные тренировки, тренировки восьми игроков в трех группах и обычная тренировка полным составом. За 72 часа до возобновления чемпионата все игроки лиги, а также члены их семей пройдут тестирование на коронавирус, чтобы в случае положительных тестов начать протокол самоизоляции.

Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги могут возобновиться в июле.

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Источник — As.com

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