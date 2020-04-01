В Испании ждут возвращение футбола в июле

Но без болельщиков

  • 01.04.2020 16:12
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В Испании ждут возвращение футбола в июле
© AS

Хауме Роурес, один из руководителей компании Mediapro, которая транслирует чемпионат Испании, ожидает, что в июле Ла Лига все-таки вернется и чемпионат будет возобновлен.

«Я жду, что футбол вернется в июле. Конечно, без болельщиков. Всех футболистов будут тестировать на вирус, и если, например, в июле у кого-то диагностируют болезнь, то с сезоном можно будет попрощаться».

«Каждой команде осталось сыграть по 11 матчей. Я не думаю, что будет проблемой сделать это за 2 месяца. Нужно постараться завершить чемпионат», - считает Роурес.

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Источник — Reuters

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