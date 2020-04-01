Стала известна стоимость телевизионных прав на чемпионат Беларуси

В отсутствие других футбольных чемпионатов, права на первенство Беларуси стали активно приобретать телекомпании многих стран, в том числе в Украине матчи показывает Спорт 1 и Youtube-канал FootballHub.

Информации о том, сколько они заплатили за права, нет, но сообщается, что российский МатчТВ отдал за право трансляций 210 тысяч долларов.

Контракт может быть приостановлен, если чемпионат Беларуси уйдет на паузу из-за карантина, а также при возвращении топовых европейских чемпионатов.

Права на белорусский футбол приобрели и уже начали транслировать в 12 странах — Литве, Болгарии, Украине, Израиле, Индии, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, России, Черногории, Словении и Северной Македонии.