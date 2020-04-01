ТАЙСОН: «Хочу вернуться в Бразилию»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон признался полузащитнику «Интернасьонала» Андресу д’Алессандро, что хочет вернуться в чемпионат Бразилии:

«Все еще не думаю останавливаться. Есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Хочу вернуться.

Моя мечта – вернуться и сыграть с тобой вместе. Так или иначе, тебе придется меня подождать. Скоро мы осуществим эту мечту».

В январе Тайсон мог перейти в «Коринтианс».