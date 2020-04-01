ТАЙСОН: «Хочу вернуться в Бразилию»

Лидер «Шахтера» снова выразил желание покинуть клуб

  • 01.04.2020 20:58
  • 1486 просмотров
  • 6 комментариев
ТАЙСОН: «Хочу вернуться в Бразилию»
© ФК Шахтер. Тайсон

Полузащитник «Шахтера» Тайсон признался полузащитнику «Интернасьонала» Андресу д’Алессандро, что хочет вернуться в чемпионат Бразилии:

«Все еще не думаю останавливаться. Есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Хочу вернуться.

Моя мечта – вернуться и сыграть с тобой вместе. Так или иначе, тебе придется меня подождать. Скоро мы осуществим эту мечту».

В январе Тайсон мог перейти в «Коринтианс».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 01.04.2020 22:02
    +1
    Эта сука ржёт ,жизнь удалась.В бедной стране и столько срубить.В Бразилии будет царьком
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 01.04.2020 21:32
    0
    Ахха. А кто тебя, лоха, заставлял контракт подписывать новый. Линял бы бесплатно и играл бы в Европе. А так имеешь то, что имеешь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.04.2020 21:25
    +1
    Где фотка с зачеркнутыми палочками на доске)))))??
    Ссылка
    lehach_08
      lehach_08, 01.04.2020 21:13
    +3
    катапультируйте его уже нах кто нить отсюда....
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.04.2020 21:11
    0
    Ооо. Давно нытья от него не было. Людям хоть будет что пообсуждать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.04.2020 21:09
    +2
    Тайсон напоминает испорченную шарманку
    Ссылка
    lehach_08
      lehach_08, 01.04.2020 21:13
    +3
    катапультируйте его уже нах кто нить отсюда....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.04.2020 21:09
    +2
    Тайсон напоминает испорченную шарманку
    Ссылка
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 01.04.2020 22:02
    +1
    Эта сука ржёт ,жизнь удалась.В бедной стране и столько срубить.В Бразилии будет царьком
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.04.2020 21:25
    +1
    Где фотка с зачеркнутыми палочками на доске)))))??
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 01.04.2020 21:32
    0
    Ахха. А кто тебя, лоха, заставлял контракт подписывать новый. Линял бы бесплатно и играл бы в Европе. А так имеешь то, что имеешь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.04.2020 21:11
    0
    Ооо. Давно нытья от него не было. Людям хоть будет что пообсуждать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности