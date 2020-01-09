Коринтианс отказался от трансфера Тайсона

«Коринтианс» отказался от идеи подписать полузащитника «Шахтера» Тайсона.
Бразильский клуб отпугнула высокая цена на игрока: «Шахтер» требует за Тайсона 20 млн евро. Узнав цену на игрока, «Коринтианс» отказался вести дальнейшие переговоры.
Кроме «Коринтианс», интерес к Тайсону проявляет еще один бразильский клуб – «Интернасьональ».
В нынешнем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 13 матчей в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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Источник — UOL Esporte
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