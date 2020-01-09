Коринтианс отказался от трансфера Тайсона

Бразильский клуб отпугнула стоимость игрока «Шахтера»

  • 09.01.2020 16:25
  • 1458 просмотров
  • 2 комментария
Коринтианс отказался от трансфера Тайсона
© ФК Шахтер. Тайсон

«Коринтианс» отказался от идеи подписать полузащитника «Шахтера» Тайсона.

Бразильский клуб отпугнула высокая цена на игрока: «Шахтер» требует за Тайсона 20 млн евро. Узнав цену на игрока, «Коринтианс» отказался вести дальнейшие переговоры.

Кроме «Коринтианс», интерес к Тайсону проявляет еще один бразильский клуб – «Интернасьональ».

В нынешнем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 13 матчей в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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Источник — UOL Esporte

(6 голосов)

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Комментарии
    shevsen
      shevsen, 09.01.2020 16:31
    0
    Не получилось на халяву?
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 09.01.2020 16:27
    -3
    Неужели новый Матузалем?
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 09.01.2020 16:31
    0
    Не получилось на халяву?
    Ссылка
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