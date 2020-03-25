Олимпиада перенесена на год, в Беларуси продолжат играть со зрителями

Вашему вниманию предлагается подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Олимпийские игры 2020 перенесены на один год. Cоглашение было достигнуто между МОК и правительством Японии.

2. Со зрителями. Федерация приняла решение продолжать чемпионат Беларуси. В Беларуси отмечают, что УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям.

3. Никто не остается в стороне. Как футбол помогает миру побороть коронавирус. Футбольное сообщество объединяется в борьбе с единственным врагом на сегодня - Covid-19.

4. Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера. Речь о Маркосе Антонио и Исмаили, а не о Михаиле Мудрике, как писалось ранее…

5. Стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом. Средства перечислены на счета двух больниц в Лиссабоне и одной в Порту.

6. Тоня против всех – жаркий лед вокруг Оксаны Баюл. Sport.ua - о невероятной истории Олимпиады-1994, недавно получившей такую же экранизацию.

7. Экс-игрок Шахтера бросил своего водителя в российской тюрьме. Фернандо Лукас Мартинс ничего не делает, чтобы помочь своему бывшему водителю…

8. БЕНИТО: «Шахтер и Динамо сильнее всех российских клубов». Нигерийский полузащитник сравнил украинские и российские клубы.

9. Формула-1 в 2020: 7 титул Хэмилтона, кризис Феррари и самый молодой чемпион. Но все это затмевает пандемия коронавируса.

10. Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал о своем состоянии. Легенда «Милана» надеется вылечиться через неделю.