Олимпиада перенесена на год, в Беларуси продолжат играть со зрителями

Главные новости за 24-е марта на Sport.ua

  • 25.03.2020 07:39
  • 975 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпиада перенесена на год, в Беларуси продолжат играть со зрителями
© Skysports.com

Вашему вниманию предлагается подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Олимпийские игры 2020 перенесены на один год. Cоглашение было достигнуто между МОК и правительством Японии.

2. Со зрителями. Федерация приняла решение продолжать чемпионат Беларуси. В Беларуси отмечают, что УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям.

3. Никто не остается в стороне. Как футбол помогает миру побороть коронавирус. Футбольное сообщество объединяется в борьбе с единственным врагом на сегодня - Covid-19.

4. Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера. Речь о Маркосе Антонио и Исмаили, а не о Михаиле Мудрике, как писалось ранее…

5. Стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом. Средства перечислены на счета двух больниц в Лиссабоне и одной в Порту.

6. Тоня против всех – жаркий лед вокруг Оксаны Баюл. Sport.ua - о невероятной истории Олимпиады-1994, недавно получившей такую же экранизацию.

7. Экс-игрок Шахтера бросил своего водителя в российской тюрьме. Фернандо Лукас Мартинс ничего не делает, чтобы помочь своему бывшему водителю…

8. БЕНИТО: «Шахтер и Динамо сильнее всех российских клубов». Нигерийский полузащитник сравнил украинские и российские клубы.

9. Формула-1 в 2020: 7 титул Хэмилтона, кризис Феррари и самый молодой чемпион. Но все это затмевает пандемия коронавируса.

10. Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал о своем состоянии. Легенда «Милана» надеется вылечиться через неделю.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    djordj
    online
      djordj, 25.03.2020 08:01
    0
    Миля как знал.
    Ссылка
    djordj
    online
      djordj, 25.03.2020 08:01
    0
    Миля как знал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности