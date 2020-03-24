Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал о своем состоянии

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, как себя чувствует. Напомним, что Паоло и его сын Даниэль заражены вирусом COVID-19.
«Мы хорошо себя чувствуем. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус. Хочу выразить свое восхищение теми, кто ведет борьбу с недугом и помогает людям с мужеством и профессионализмом», - сказал Мальдини.
Ранее сообщалось, что у Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.
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Источник — Football-Italia
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