Экс-игрок Шахтера бросил своего водителя в российской тюрьме

Фернандо Лукас Мартинс ничего не делает, чтобы помочь своему бывшему водителю…

  • 24.03.2020 10:51
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Экс-игрок Шахтера бросил своего водителя в российской тюрьме
© Twitter. Робсон Оливейра

Бывший водитель бразильского полузащитника московского «Спартака» Фернандо, выступавшего ранее также и за «Шахтер», Робсон Оливейра рассказал, что по-прежнему пребывает в российской тюрьме, куда его посадили за нелегальный провоз наркотических средств в багаже.

«Каждый день в России для меня труден. Все время одно и то же, я не могу ничем заняться. Рождество, Новый год, карнавал – для меня все это стало безразличным».

«Насколько я знаю, Фернандо ничего не делает, чтобы мне помочь. Ни он, ни его семья. Я хочу, чтобы он вытащил меня из тюрьмы, потому что я никогда не совершал никаких преступлений в Бразилии, и не делал этого здесь, в России – стране, где я ничего и никого не знаю. Но они ничего не делают, чтобы помочь мне…» - рассказал Робсон Оливейра.

Ранее Sport.ua подробно рассказывал об истории, произошедшей вокруг Робсона Оливейры и причинах, по которым он оказался за решеткой. Подробнее читайте об этом в материале «От мечты до тюрьмы: жуткая история, связанная с экс-игроком Шахтера».

Сам Фернандо с лета минувшего года выступает за «Бэйцзин Гоань». Сперва китайский клуб арендовал хавбека у «Спартака», а затем выкупил за почти 10 миллионов евро.

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