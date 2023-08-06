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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Джазира объявила о подписании экс-опорника Шахтера
Турция
06 августа 2023, 21:15 |
1940
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Джазира объявила о подписании экс-опорника Шахтера

Фернандо продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах

06 августа 2023, 21:15 |
1940
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Джазира объявила о подписании экс-опорника Шахтера
ФК Аль-Джазира. Фернандо

Опорный полузащитник турецкого «Антальяспора» Фернандо Лукас Мартинс, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», перешел в «Аль-Джазиру».

Клуб из ОАЭ сегодня официально отрапортовал о подписании бразильского хавбека, тем самым подтвердив информацию об этом трансфере, которую еще в конце июля растиражировали некоторые СМИ.

Детали и подробности перехода Фернандо в «Аль-Джазиру» не раскрываются.

За «Антальяспор» Фернандо выступал с начала 2022 года, перейдя в этот клуб на правах свободного агента.

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Фернандо Лукас Мартинс Антальяспор Аль-Джазира трансферы Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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