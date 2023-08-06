Турция06 августа 2023, 21:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Джазира объявила о подписании экс-опорника Шахтера
Фернандо продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах
06 августа 2023, 21:15 |
1940
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Опорный полузащитник турецкого «Антальяспора» Фернандо Лукас Мартинс, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», перешел в «Аль-Джазиру».
Клуб из ОАЭ сегодня официально отрапортовал о подписании бразильского хавбека, тем самым подтвердив информацию об этом трансфере, которую еще в конце июля растиражировали некоторые СМИ.
Детали и подробности перехода Фернандо в «Аль-Джазиру» не раскрываются.
За «Антальяспор» Фернандо выступал с начала 2022 года, перейдя в этот клуб на правах свободного агента.
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