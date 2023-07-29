Турция29 июля 2023, 22:33 |
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Экс-хавбек Шахтера перешел из Антальяспора в Аль-Джазиру - СМИ
Фернандо перебрался в Объединенные Арабские Эмираты
29 июля 2023, 22:33 |
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31-летний опорный полузащитник «Антальяспора» Фернандо Лукас Мартинс, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сообщается, что бразильский хавбек подписал контракт с клубом «Аль-Джазира», главным тренером которого с июля является нидерландец Франк де Бур.
Подробности трансфера пока остаются неизвестными.
За «Антальяспор» Фернандо выступал с начала 2022 года, перейдя в этот клуб на правах свободного агента.
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