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Турция
29 июля 2023, 22:33 |
728
0

Экс-хавбек Шахтера перешел из Антальяспора в Аль-Джазиру - СМИ

Фернандо перебрался в Объединенные Арабские Эмираты

29 июля 2023, 22:33 |
728
0
Экс-хавбек Шахтера перешел из Антальяспора в Аль-Джазиру - СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Лукас Мартинс

31-летний опорный полузащитник «Антальяспора» Фернандо Лукас Мартинс, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщается, что бразильский хавбек подписал контракт с клубом «Аль-Джазира», главным тренером которого с июля является нидерландец Франк де Бур.

Подробности трансфера пока остаются неизвестными.

За «Антальяспор» Фернандо выступал с начала 2022 года, перейдя в этот клуб на правах свободного агента.

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Источник: Карпаты подписали 18-летнего бразильского хавбека
Фернандо Лукас Мартинс Антальяспор Аль-Джазира трансферы
Источник Ajansspor
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