Экс-хавбек Шахтера перешел из Антальяспора в Аль-Джазиру - СМИ

31-летний опорный полузащитник «Антальяспора» Фернандо Лукас Мартинс, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщается, что бразильский хавбек подписал контракт с клубом «Аль-Джазира», главным тренером которого с июля является нидерландец Франк де Бур.

Подробности трансфера пока остаются неизвестными.

За «Антальяспор» Фернандо выступал с начала 2022 года, перейдя в этот клуб на правах свободного агента.