Со зрителями. Федерация приняла решение продолжать чемпионат Беларуси

В Беларуси отмечают, что УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям

  • 24.03.2020 17:41
  • 1563 просмотра
  • 12 комментариев
Со зрителями. Федерация приняла решение продолжать чемпионат Беларуси
© АБФФ

Пресс-секретарь белорусской федерации футбола Александр Алейник рассказал, что чемпионат Беларуси не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса:

«Федерация приняла решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с министерством здравоохранения. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать соревнования.

В Беларуси 81 человек был инфицирован коронавирусом. Но 22 уже выздоровели. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Продолжаем сезон.

Советы от УЕФА? У нас была одна видеоконференция. УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям».

Матчи второго тура чемпионата Беларуси начнутся 27 марта.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(8 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 24.03.2020 18:53
    0
    Дураки. Хоть бы без зрителей играли.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.03.2020 18:50
    0
    axylinam, 24.03.2020 18:24
    Вирус погуглить не может,поэтому этого не знает
    а я не вирусу пишу
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 24.03.2020 18:41
    +1
    Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать соревнования.
    Итальянцы локти кусают, что вовремя не остановили все массовые мероприятия! Создается впечатление, что пока не заразится кто нибудь из окружения Лукашенко в Беларуси карантин не объявят.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 24.03.2020 18:41
    0
    Молодці! Живє Беларусь
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2020 18:24
    0
    pl2012ua, 24.03.2020 18:10
    не хочу тебя расстраивать, но:
    БЕЛАРУСЬ ПОТРАТИЛА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ КАРТОФЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
    770710 05 марта 2020, 07:25 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКАРТОШКАЭКОНОМИКАБЕЛАРУСЬ
    В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.
    Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
    России (на 1,4 миллиона долларов),
    Украине (652 тысячи долларов),
    Нидерландах (497 тысяч),
    Германии (466 тысяч).
    Вирус погуглить не может,поэтому этого не знает
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.03.2020 18:16
    -1
    Даешь рассадник заразы прямо у нас под боком! Непонятно чем продиктовано такое решение. Лукашенко ведет себя так же как те имбецильные антипрививочники, которые в условиях тотальной вакцинации населения имеют возможность во всю рассуждать о вреде прививок.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.03.2020 18:12
    -1
    Ох и дурачьё ....
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.03.2020 18:10
    -1
    axylinam, 24.03.2020 17:55
    Весь секрет в белорусской картошке,видимо боится её вирус
    не хочу тебя расстраивать, но:
    БЕЛАРУСЬ ПОТРАТИЛА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ КАРТОФЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
    770710 05 марта 2020, 07:25 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКАРТОШКАЭКОНОМИКАБЕЛАРУСЬ
    В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.
    Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
    России (на 1,4 миллиона долларов),
    Украине (652 тысячи долларов),
    Нидерландах (497 тысяч),
    Германии (466 тысяч).
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 24.03.2020 18:05
    -1
    совковый дебилизм...как вошдь сказал так и треба...ну не скулите потом, сябры
    Ссылка
    андрей лавров
    online
      андрей лавров, 24.03.2020 17:58
    +2
    урааааааааа
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 24.03.2020 17:56
    +2
    усе смарець бяларуске фуцбол!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2020 17:55
    +4
    Весь секрет в белорусской картошке,видимо боится её вирус
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2020 17:55
    +4
    Весь секрет в белорусской картошке,видимо боится её вирус
    Ссылка
    андрей лавров
    online
      андрей лавров, 24.03.2020 17:58
    +2
    урааааааааа
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 24.03.2020 17:56
    +2
    усе смарець бяларуске фуцбол!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 24.03.2020 18:41
    +1
    Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать соревнования.
    Итальянцы локти кусают, что вовремя не остановили все массовые мероприятия! Создается впечатление, что пока не заразится кто нибудь из окружения Лукашенко в Беларуси карантин не объявят.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 24.03.2020 18:53
    0
    Дураки. Хоть бы без зрителей играли.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.03.2020 18:50
    0
    axylinam, 24.03.2020 18:24
    Вирус погуглить не может,поэтому этого не знает
    а я не вирусу пишу
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 24.03.2020 18:41
    0
    Молодці! Живє Беларусь
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2020 18:24
    0
    pl2012ua, 24.03.2020 18:10
    не хочу тебя расстраивать, но:
    БЕЛАРУСЬ ПОТРАТИЛА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ КАРТОФЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
    770710 05 марта 2020, 07:25 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКАРТОШКАЭКОНОМИКАБЕЛАРУСЬ
    В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.
    Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
    России (на 1,4 миллиона долларов),
    Украине (652 тысячи долларов),
    Нидерландах (497 тысяч),
    Германии (466 тысяч).
    Вирус погуглить не может,поэтому этого не знает
    Ссылка
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