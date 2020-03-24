Со зрителями. Федерация приняла решение продолжать чемпионат Беларуси

Пресс-секретарь белорусской федерации футбола Александр Алейник рассказал, что чемпионат Беларуси не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса:

«Федерация приняла решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с министерством здравоохранения. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать соревнования.

В Беларуси 81 человек был инфицирован коронавирусом. Но 22 уже выздоровели. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Продолжаем сезон.

Советы от УЕФА? У нас была одна видеоконференция. УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям».

Матчи второго тура чемпионата Беларуси начнутся 27 марта.