Со зрителями. Федерация приняла решение продолжать чемпионат Беларуси

Пресс-секретарь белорусской федерации футбола Александр Алейник рассказал, что чемпионат Беларуси не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса:
«Федерация приняла решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с министерством здравоохранения. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать соревнования.
В Беларуси 81 человек был инфицирован коронавирусом. Но 22 уже выздоровели. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Продолжаем сезон.
Советы от УЕФА? У нас была одна видеоконференция. УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям».
Матчи второго тура чемпионата Беларуси начнутся 27 марта.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Итальянцы локти кусают, что вовремя не остановили все массовые мероприятия! Создается впечатление, что пока не заразится кто нибудь из окружения Лукашенко в Беларуси карантин не объявят.
БЕЛАРУСЬ ПОТРАТИЛА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ КАРТОФЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
770710 05 марта 2020, 07:25 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКАРТОШКАЭКОНОМИКАБЕЛАРУСЬ
В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.
Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
России (на 1,4 миллиона долларов),
Украине (652 тысячи долларов),
Нидерландах (497 тысяч),
Германии (466 тысяч).
БЕЛАРУСЬ ПОТРАТИЛА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ КАРТОФЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
770710 05 марта 2020, 07:25 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКАРТОШКАЭКОНОМИКАБЕЛАРУСЬ
В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.
Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
России (на 1,4 миллиона долларов),
Украине (652 тысячи долларов),
Нидерландах (497 тысяч),
Германии (466 тысяч).
Итальянцы локти кусают, что вовремя не остановили все массовые мероприятия! Создается впечатление, что пока не заразится кто нибудь из окружения Лукашенко в Беларуси карантин не объявят.
БЕЛАРУСЬ ПОТРАТИЛА 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА ПОКУПКУ КАРТОФЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
770710 05 марта 2020, 07:25 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКАРТОШКАЭКОНОМИКАБЕЛАРУСЬ
В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.
Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
России (на 1,4 миллиона долларов),
Украине (652 тысячи долларов),
Нидерландах (497 тысяч),
Германии (466 тысяч).
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