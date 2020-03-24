БЕНИТО: «Шахтер и Динамо сильнее всех российских клубов»

Нигерийский полузащитник сравнил украинские и российские клубы

  • 24.03.2020 12:56
  • 3021 просмотр
  • 22 комментария
БЕНИТО: «Шахтер и Динамо сильнее всех российских клубов»
© ФК Тамбов. Бенито

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито, который ранее играл в российском чемпионате, сравнил лидеров чемпионата Украины с командами из России.
 
– Как ты считаешь «Динамо» и «Шахтер» сейчас сильнее российских «Зенита», «Спартака», ЦСКА?
– Думаю, да. Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. Я могу тебе сказать, что «Динамо» — точно сильнее «Зенита».
 
– Хорошо, а если взять чемпионат отдельно? В чем главная разница, на твой взгляд?
– Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который, якобы, не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но, понимаешь, футбол – это не только опыт. Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет. Давай посмотрим на Мбаппе. Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли. Поэтому я в «Динамо», надеюсь, что здесь мне будут доверять.

Напомним, зимой Бенито в статусе свободного агента перешел в «Динамо» из «Тамбова».

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Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:32
    0
    zvalenok03, 24.03.2020 14:27
    Раз такая умная, то давай вместо набора всхлипываний полную раскладку--где и когда он играл против динамы и шахты, с каким счётом эти игры закончились, по каким критериям он оценивает силу команд и чемпионатов в целом.
    Как говорила тут одна шалава--пруфы в студию. Покажи что не только языком умеешь работать, но и мозгами.
    И личный вопрос. Как относишься к тому, что динама сотрудничал с россиянами?
    Шо тебя так порвало , у тебя всегда набор слов
    Круто он динаму опустил. Пацан ещё ни разу не играл против динамы(с)
    Вот это надо дешифратором , по другому не понять
    А как сотрудничает , расскажи нам свежие сводки с трассы Салтовки
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 24.03.2020 14:27
    -1
    jekаfunny, 24.03.2020 14:02
    От тебя как обычно набор слов
    Раз такая умная, то давай вместо набора всхлипываний полную раскладку--где и когда он играл против динамы и шахты, с каким счётом эти игры закончились, по каким критериям он оценивает силу команд и чемпионатов в целом.
    Как говорила тут одна шалава--пруфы в студию. Покажи что не только языком умеешь работать, но и мозгами.
    И личный вопрос. Как относишься к тому, что динама сотрудничал с россиянами?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 14:19
    -1
    Brian, 24.03.2020 13:59
    По Шахтёру согласен, это признают даже в России. А вот Динамо он очевидно упомянул что бы не обидеть свой нынешний клуб. В РПЛ нынешнее Динамо боролось бы максимум за попадание в зону Лиги Европы. Увы.....это давно не то Динамо Киев которое когда то приезжало на Кубок Содружества.
    кто признает?не рассказывай сказки ничего они не признают и не признают,наш чемпионат они называют "днищем",а укрфутбола нет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.03.2020 14:06
    0
    Brian, 24.03.2020 14:04
    Только Зенита? Локомотива, Краснодара, ЦСКА и Ростова как минимум.
    мы этого не узнаем никогда... пока эти клубы не сыграют с нашими.. все остальное бла-бла-бла
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:05
    -4
    Brian, 24.03.2020 14:04
    Только Зенита? Локомотива, Краснодара, ЦСКА и Ростова как минимум.
    По-любому
    Спасибо что хоть сильнее Уфы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.03.2020 14:04
    0
    Barlowold, 24.03.2020 13:45
    Так шахтёр тоже, даже до ворот с трудом доходили в последнем матче
    а в 95 году помнишь как играли?!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 24.03.2020 14:04
    -1
    ihor7003, 24.03.2020 13:03
    Будем все таки обьективными! Шахтер сильнее это да, но Динамо сейчас слабее Зенита к сожалению
    Только Зенита? Локомотива, Краснодара, ЦСКА и Ростова как минимум.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:02
    -3
    zvalenok03, 24.03.2020 13:27
    Круто он динаму опустил. Пацан ещё ни разу не играл против динамы, да и шахты тоже, но уже так подлизнул.
    Тупой вопрос - тупой ответ.
    От тебя как обычно набор слов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:01
    -3
    Barlowold, 24.03.2020 13:45
    Так шахтёр тоже, даже до ворот с трудом доходили в последнем матче
    То тактикам такая видимо , играть с позиции сильных ..... возле своих ворот
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:01
    -3
    mb_cdi, 24.03.2020 13:43
    Динамо сейчас слабее Зари.
    На каких конкретных критериях основано такое мнение ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:00
    -3
    mb_cdi, 24.03.2020 13:43
    Динамо сейчас слабее Зари.
    По каким критериям такое мнение?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 24.03.2020 13:59
    -1
    По Шахтёру согласен, это признают даже в России. А вот Динамо он очевидно упомянул что бы не обидеть свой нынешний клуб. В РПЛ нынешнее Динамо боролось бы максимум за попадание в зону Лиги Европы. Увы.....это давно не то Динамо Киев которое когда то приезжало на Кубок Содружества.
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 24.03.2020 13:45
    -2
    mb_cdi, 24.03.2020 13:43
    Динамо сейчас слабее Зари.
    Так шахтёр тоже, даже до ворот с трудом доходили в последнем матче
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 24.03.2020 13:43
    0
    Динамо сейчас слабее Зари.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.03.2020 13:38
    +1
    разумное мнение. Удачи парню.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 24.03.2020 13:33
    +1
    Наши клубы всегда были лучше руцких, даже сейчас. Металлист, Днепр, Динамо, таких команд у них никогда не было. Они всегда нам завидовали.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 24.03.2020 13:29
    -3
    Шахтёр лучшая команда СНГ и восточной Европы без всяких вопросов. По поводу ДК он переборщил. Заря по факту лучше будет.
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 24.03.2020 13:27
    -2
    Круто он динаму опустил. Пацан ещё ни разу не играл против динамы, да и шахты тоже, но уже так подлизнул.
    Тупой вопрос - тупой ответ.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 24.03.2020 13:21
    0
    Ингулец ещё,и Минай
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.03.2020 13:03
    +8
    Будем все таки обьективными! Шахтер сильнее это да, но Динамо сейчас слабее Зенита к сожалению
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.03.2020 13:03
    +8
    Будем все таки обьективными! Шахтер сильнее это да, но Динамо сейчас слабее Зенита к сожалению
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 24.03.2020 12:59
    +7
    Шахтар так. Динамо давно вже ні
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.03.2020 13:38
    +1
    разумное мнение. Удачи парню.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 24.03.2020 13:33
    +1
    Наши клубы всегда были лучше руцких, даже сейчас. Металлист, Днепр, Динамо, таких команд у них никогда не было. Они всегда нам завидовали.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 24.03.2020 13:00
    +1
    Рух, Волинь та Минай можна вважати, що вже в УПЛ ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.03.2020 14:32
    0
    zvalenok03, 24.03.2020 14:27
    Раз такая умная, то давай вместо набора всхлипываний полную раскладку--где и когда он играл против динамы и шахты, с каким счётом эти игры закончились, по каким критериям он оценивает силу команд и чемпионатов в целом.
    Как говорила тут одна шалава--пруфы в студию. Покажи что не только языком умеешь работать, но и мозгами.
    И личный вопрос. Как относишься к тому, что динама сотрудничал с россиянами?
    Шо тебя так порвало , у тебя всегда набор слов
    Круто он динаму опустил. Пацан ещё ни разу не играл против динамы(с)
    Вот это надо дешифратором , по другому не понять
    А как сотрудничает , расскажи нам свежие сводки с трассы Салтовки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.03.2020 14:06
    0
    Brian, 24.03.2020 14:04
    Только Зенита? Локомотива, Краснодара, ЦСКА и Ростова как минимум.
    мы этого не узнаем никогда... пока эти клубы не сыграют с нашими.. все остальное бла-бла-бла
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.03.2020 14:04
    0
    Barlowold, 24.03.2020 13:45
    Так шахтёр тоже, даже до ворот с трудом доходили в последнем матче
    а в 95 году помнишь как играли?!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 24.03.2020 13:43
    0
    Динамо сейчас слабее Зари.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 24.03.2020 13:21
    0
    Ингулец ещё,и Минай
    Ссылка
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