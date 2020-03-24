БЕНИТО: «Шахтер и Динамо сильнее всех российских клубов»

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито, который ранее играл в российском чемпионате, сравнил лидеров чемпионата Украины с командами из России.
– Как ты считаешь «Динамо» и «Шахтер» сейчас сильнее российских «Зенита», «Спартака», ЦСКА?
– Думаю, да. Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. Я могу тебе сказать, что «Динамо» — точно сильнее «Зенита».
– Хорошо, а если взять чемпионат отдельно? В чем главная разница, на твой взгляд?
– Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который, якобы, не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но, понимаешь, футбол – это не только опыт. Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет. Давай посмотрим на Мбаппе. Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли. Поэтому я в «Динамо», надеюсь, что здесь мне будут доверять.
Напомним, зимой Бенито в статусе свободного агента перешел в «Динамо» из «Тамбова».
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Источник — Sportarena
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Как говорила тут одна шалава--пруфы в студию. Покажи что не только языком умеешь работать, но и мозгами.
И личный вопрос. Как относишься к тому, что динама сотрудничал с россиянами?
Круто он динаму опустил. Пацан ещё ни разу не играл против динамы(с)
Вот это надо дешифратором , по другому не понять
А как сотрудничает , расскажи нам свежие сводки с трассы Салтовки
Как говорила тут одна шалава--пруфы в студию. Покажи что не только языком умеешь работать, но и мозгами.
И личный вопрос. Как относишься к тому, что динама сотрудничал с россиянами?
Спасибо что хоть сильнее Уфы
Тупой вопрос - тупой ответ.
Тупой вопрос - тупой ответ.
Как говорила тут одна шалава--пруфы в студию. Покажи что не только языком умеешь работать, но и мозгами.
И личный вопрос. Как относишься к тому, что динама сотрудничал с россиянами?
Круто он динаму опустил. Пацан ещё ни разу не играл против динамы(с)
Вот это надо дешифратором , по другому не понять
А как сотрудничает , расскажи нам свежие сводки с трассы Салтовки
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