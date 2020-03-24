БЕНИТО: «Мой паспорт успешно потеряли в посольстве»

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал, почему пропустил зимние сборы с первой командой клуба, а также поделился эмоциями от переезда в Киев.
«Получить рабочую визу в Украине легко для футболиста из Европы. Но сделать это в Африке очень тяжело. Мой загранпаспорт заканчивался через два месяца и мне срочно нужно было делать новый. Затем его успешно потеряли в посольстве.
Я вылетел в Нигерию и начал делать новый. У нас все очень трудно. Много людей пытаются выехать на заработки из Африки в Европу. Таким образом, все затянулось», – рассказал Бенито.
Напомним, Бенито стал футболистом «Динамо» в феврале этого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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Источник — Sportarena
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