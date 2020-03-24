БЕНИТО: «Цыганков – лучший футболист Украины»

Нигерийский форвард киевского клуба – о лучших футболистах новой команды

  • 24.03.2020 11:39
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БЕНИТО: «Цыганков – лучший футболист Украины»
© ФК Динамо Киев. Бенито

21-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито назвал лучших футболистов столичного клуба.

«Периодически играю за «Динамо» в FIFA. У нас много хороших игроков. Я еще плохо знаю имена, но у нас неплохая защита. 

В нападении могу отметить Вербича, де Пену, Франа Соля. Еще 15-й номер, все время вылетает из головы его имя. Цыганков. Считаю, что это лучший футболист Украины. Плюс в FIFA я уже перевел себя в «Динамо», – сказал Бенито.

Напомним, зимой Бенито в статусе свободного агента подписал со столичным клубом трехлетний контракт, но пока выступал только за команду U-21.

ВИДЕО. Бенито показал, как тренируется дома

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Источник — Sportarena

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