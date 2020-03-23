ВИДЕО. Бенито показал, как тренируется дома

21-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито показал, как тренируется дома во время карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Бенито перешел в «Динамо» в феврале 2020-го года в качестве свободного агента. Предыдущим клубом игрока был российский «Тамбов».
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