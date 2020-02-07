ОФИЦИАЛЬНО. Бенито – игрок Динамо Киев

«Динамо» официально объявило о том, что 21-летний нигерийский полузащитник Бенито стал игроком киевского клуба.

Бенито подписал с «Динамо» контракт до 2023 года. Нигериец будет выступать под 77-м номером.

В ближайшее время Бенито присоединится к «Динамо» на втором сборе в Турции.

О переходе Бенито в «Динамо» как о свершившемся факте говорилось еще более месяца назад.

Ранее Бенито не полетел с «Динамо» на первый сбор в Турцию из-за проблем с заграничным паспортом.