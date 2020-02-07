ОФИЦИАЛЬНО. Бенито – игрок Динамо Киев

Нигерийский хавбек наконец-то подписал контракт с «Динамо»

  • 07.02.2020 20:21
  • 4238 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Бенито – игрок Динамо Киев
© ФК Динамо Киев. Бенито

«Динамо» официально объявило о том, что 21-летний нигерийский полузащитник Бенито стал игроком киевского клуба.

Бенито подписал с «Динамо» контракт до 2023 года. Нигериец будет выступать под 77-м номером.

В ближайшее время Бенито присоединится к «Динамо» на втором сборе в Турции.

О переходе Бенито в «Динамо» как о свершившемся факте говорилось еще более месяца назад.

Ранее Бенито не полетел с «Динамо» на первый сбор в Турцию из-за проблем с заграничным паспортом.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 20:59
    +1
    Ну бесплатно , а поэтому заиграет - хорошо , нет - через пол года год , поедет дальше .
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 07.02.2020 20:42
    -3
    Нахрена вам этот шоколадный мусор он результата не даст
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 07.02.2020 20:39
    +1
    Динамо или динамо 2 ???
    Ссылка
    Руслан Сиренко
    online
      Руслан Сиренко, 07.02.2020 20:31
    +3
    Счастье то какое привалило.
    Впрочем, время покажет, может и повезёт уже наконец
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.02.2020 20:25
    +1
    Поглядим что это за Беня такой
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 20:23
    -2
    афро-милевски
    Ссылка
    Руслан Сиренко
    online
      Руслан Сиренко, 07.02.2020 20:31
    +3
    Счастье то какое привалило.
    Впрочем, время покажет, может и повезёт уже наконец
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 20:59
    +1
    Ну бесплатно , а поэтому заиграет - хорошо , нет - через пол года год , поедет дальше .
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 07.02.2020 20:39
    +1
    Динамо или динамо 2 ???
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.02.2020 20:25
    +1
    Поглядим что это за Беня такой
    Ссылка
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