ОФИЦИАЛЬНО. Бенито – игрок Динамо Киев

«Динамо» официально объявило о том, что 21-летний нигерийский полузащитник Бенито стал игроком киевского клуба.
Бенито подписал с «Динамо» контракт до 2023 года. Нигериец будет выступать под 77-м номером.
В ближайшее время Бенито присоединится к «Динамо» на втором сборе в Турции.
О переходе Бенито в «Динамо» как о свершившемся факте говорилось еще более месяца назад.
Ранее Бенито не полетел с «Динамо» на первый сбор в Турцию из-за проблем с заграничным паспортом.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Впрочем, время покажет, может и повезёт уже наконец
Впрочем, время покажет, может и повезёт уже наконец
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