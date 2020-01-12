Бенито присоединится к Динамо сразу после подписания контракта

Нигерийский футболист сможет отправиться с киевской командой на сбор в Турцию

  • 12.01.2020 09:27
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Бенито присоединится к Динамо сразу после подписания контракта
© Twitter. Бенито

Информация о том, что нигерийский полузащитник Бенито, перешедший из российского «Тамбова» в киевское «Динамо», не полетит с первой командой «бело-синих» на сбор в Турцию, не подтвердилась.

На днях Бенито прибудет в Киев — это произойдет, как только футболист уладит возникшие сложности со своим заграничным паспортом и украинской визой. По прибытии в столицу Украины нигериец сразу отправится на медицинский осмотр, после чего «Динамо» официально объявит о подписании контракта с этим исполнителем.

Если это произойдет до 15-го января, Бенито вместе с «Динамо» отправится на первый межсезонный сбор, который будет проходить в Турции с 15-го по 28-е января. В ином случае полузащитник присоединится к своей новой команде непосредственно на месте проведения сбора.

Ранее Бенито подтвердил, что уже согласовал контракт с «Динамо», и рассказал об имеющихся проблемах с визой.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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