Бенито присоединится к Динамо сразу после подписания контракта

Информация о том, что нигерийский полузащитник Бенито, перешедший из российского «Тамбова» в киевское «Динамо», не полетит с первой командой «бело-синих» на сбор в Турцию, не подтвердилась.

На днях Бенито прибудет в Киев — это произойдет, как только футболист уладит возникшие сложности со своим заграничным паспортом и украинской визой. По прибытии в столицу Украины нигериец сразу отправится на медицинский осмотр, после чего «Динамо» официально объявит о подписании контракта с этим исполнителем.

Если это произойдет до 15-го января, Бенито вместе с «Динамо» отправится на первый межсезонный сбор, который будет проходить в Турции с 15-го по 28-е января. В ином случае полузащитник присоединится к своей новой команде непосредственно на месте проведения сбора.

Ранее Бенито подтвердил, что уже согласовал контракт с «Динамо», и рассказал об имеющихся проблемах с визой.