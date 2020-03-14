УЕФА приостановил розыгрыши еврокубков, Мартен Фуркад уходит на пенсию

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все матчи, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесены на неопределенный срок.

2. Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Живая легенда биатлона идет на пенсию.

3. Стали известны пары полуфинала Кубка Украины. Состоялась жеребьевка 1/2 финала турнира.

4. Контиолахти-2020. Херрманн выиграла спринт, Валя Семеренко заняла 14 место. Вита Семеренко замкнула топ-30.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Вингер Челси Хадсон-Одои заболел коронавирусом. Заболевание выявлено у еще одного известного футболиста.

6. ОФИЦИАЛЬНО: Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за коронавируса. Также поставлено на паузу проведение матчей в низших английских дивизионах.

7. Кубок Дэвиса. Украина узнала следующего соперника. В сентября сыграем еще один домашний поединок.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Висенте Гомес покинул Олимпик. Клуб вновь сменил тренера.

9. Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера приблизила Украину к Нидерландам. Два матча еврокубковой недели были перенесены из-за пандемии коронавируса.

10. ОФИЦИАЛЬНО. БК Днепр - чемпион Украины по баскетболу. Чемпионат отменен и не будет возобновляться.