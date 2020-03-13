Стали известны пары полуфинала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/2 финала турнира

  • 13.03.2020 13:11
  • 10122 просмотра
  • 15 комментариев
Стали известны пары полуфинала Кубка Украины
© УАФ

В пятницу, 13 марта в конференц-зале Дома футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала и финала (определился номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020.

Напомним, полуфиналистами Кубка Украины стали «Минай», «Мариуполь», «Динамо» и «Ворскла». По итогам жеребьевки стали известны пары 1/2 финала турнира:

«Мариуполь» – «Ворскла»

«Минай» – «Динамо»

Матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся 15 апреля, «Мариуполь» и «Минай» будут хозяевами.

Финал запланирован на 13 мая в Тернополе. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинального поединка «Минай» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вячеслав Евсеев
    online
      Вячеслав Евсеев, 13.03.2020 14:40
    0
    Александр Бондарь, 13.03.2020 13:47
    А кто подскажет,Динамо наверняка в ЛЧ.А финалист кубка куда?Помню давно Динамо стало чемпионом ,а в финале кубка с Нивой Винница играли..
    И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
    Давно уже финалист кубка по правилам Европы никуда не идёт ,3 ей команде отдают право в группу ЛЕ если кубок выигрывает команда попавшая в ЛЧ
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 13.03.2020 14:12
    -3
    Не мытьем, так катаньем. Не получилось в шестерку пропихнуть, так в финал КУ точно арендуполь попадет. Ворскла послушно примет нужную позу.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2020 14:09
    +6
    sergalis, 13.03.2020 13:34
    Буду ждать как судья будет тянуть арендовец в финал, учитывая что шестерку они прогадили.
    Надеюсь финал будет д.к - врскла.
    Блин заканчивали бы уже, со своими теориями заговора! Во первых на этом матче по любому будет ВАР, а во вторых "арендоуполь" скорее всего будет играть в плей-офф УПЛ за ЛЕ! Ну и в третьих Ворскла с Максимовым, это уже совсем другая Ворскла...
    Ссылка
    Chester_787
      Chester_787, 13.03.2020 13:51
    -4
    Александр Бондарь, 13.03.2020 13:47
    А кто подскажет,Динамо наверняка в ЛЧ.А финалист кубка куда?Помню давно Динамо стало чемпионом ,а в финале кубка с Нивой Винница играли..
    И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
    Фіналіст кубку в ЛЄ, в групу
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 13.03.2020 13:47
    -2
    А кто подскажет,Динамо наверняка в ЛЧ.А финалист кубка куда?Помню давно Динамо стало чемпионом ,а в финале кубка с Нивой Винница играли..
    И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 13.03.2020 13:43
    +1
    Кополовец хотел с Динамо играть,жаль не в финале
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 13.03.2020 13:42
    0
    оптимальні пари
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    sergalis
    online
      sergalis, 13.03.2020 13:34
    +3
    Буду ждать как судья будет тянуть арендовец в финал, учитывая что шестерку они прогадили.
    Надеюсь финал будет д.к - врскла.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.03.2020 13:31
    +2
    Kherson384, 13.03.2020 13:22
    Наврятли игра будет в Минае. Если конечно не летом. Когда всё устаканиться.
    а чем Вам, уважаемый, Минай-Арена не угодила？
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 13.03.2020 13:29
    +2
    Футбол в квадрате, 13.03.2020 13:21
    Динамо - Ворскла финал и победа полтавчан в финале! Единственный гол забивает Чеснаков, а через пару лет становится тренером Ворсклы!)
    С пенальти на 1ой минуте
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 13.03.2020 13:22
    +1
    Наврятли игра будет в Минае. Если конечно не летом. Когда всё устаканиться.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2020 13:21
    0
    Динамо - Ворскла финал и победа полтавчан в финале! Единственный гол забивает Чеснаков, а через пару лет становится тренером Ворсклы!)
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 13.03.2020 13:18
    0
    ДК рано радоваться, с блондином возможно все
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 13.03.2020 13:17
    +6
    Ура! Я угадал
    Давай Минай! Повтори подвиг Торпедо Запорожье
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 13.03.2020 13:15
    +2
    Хочу Фінал Мінай Ворскла) і щоб село взяло кубок
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2020 14:09
    +6
    sergalis, 13.03.2020 13:34
    Буду ждать как судья будет тянуть арендовец в финал, учитывая что шестерку они прогадили.
    Надеюсь финал будет д.к - врскла.
    Блин заканчивали бы уже, со своими теориями заговора! Во первых на этом матче по любому будет ВАР, а во вторых "арендоуполь" скорее всего будет играть в плей-офф УПЛ за ЛЕ! Ну и в третьих Ворскла с Максимовым, это уже совсем другая Ворскла...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 13.03.2020 13:17
    +6
    Ура! Я угадал
    Давай Минай! Повтори подвиг Торпедо Запорожье
    Ссылка
    sergalis
    online
      sergalis, 13.03.2020 13:34
    +3
    Буду ждать как судья будет тянуть арендовец в финал, учитывая что шестерку они прогадили.
    Надеюсь финал будет д.к - врскла.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.03.2020 13:31
    +2
    Kherson384, 13.03.2020 13:22
    Наврятли игра будет в Минае. Если конечно не летом. Когда всё устаканиться.
    а чем Вам, уважаемый, Минай-Арена не угодила？
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 13.03.2020 13:29
    +2
    Футбол в квадрате, 13.03.2020 13:21
    Динамо - Ворскла финал и победа полтавчан в финале! Единственный гол забивает Чеснаков, а через пару лет становится тренером Ворсклы!)
    С пенальти на 1ой минуте
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 13.03.2020 13:15
    +2
    Хочу Фінал Мінай Ворскла) і щоб село взяло кубок
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 13.03.2020 13:43
    +1
    Кополовец хотел с Динамо играть,жаль не в финале
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 13.03.2020 13:22
    +1
    Наврятли игра будет в Минае. Если конечно не летом. Когда всё устаканиться.
    Ссылка
    Вячеслав Евсеев
    online
      Вячеслав Евсеев, 13.03.2020 14:40
    0
    Александр Бондарь, 13.03.2020 13:47
    А кто подскажет,Динамо наверняка в ЛЧ.А финалист кубка куда?Помню давно Динамо стало чемпионом ,а в финале кубка с Нивой Винница играли..
    И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
    Давно уже финалист кубка по правилам Европы никуда не идёт ,3 ей команде отдают право в группу ЛЕ если кубок выигрывает команда попавшая в ЛЧ
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 13.03.2020 13:42
    0
    оптимальні пари
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2020 13:21
    0
    Динамо - Ворскла финал и победа полтавчан в финале! Единственный гол забивает Чеснаков, а через пару лет становится тренером Ворсклы!)
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 13.03.2020 13:18
    0
    ДК рано радоваться, с блондином возможно все
    Ссылка
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