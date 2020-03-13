Стали известны пары полуфинала Кубка Украины

В пятницу, 13 марта в конференц-зале Дома футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала и финала (определился номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020.
Напомним, полуфиналистами Кубка Украины стали «Минай», «Мариуполь», «Динамо» и «Ворскла». По итогам жеребьевки стали известны пары 1/2 финала турнира:
«Мариуполь» – «Ворскла»
«Минай» – «Динамо»
Матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся 15 апреля, «Мариуполь» и «Минай» будут хозяевами.
Финал запланирован на 13 мая в Тернополе. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинального поединка «Минай» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
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И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
Надеюсь финал будет д.к - врскла.
И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
Надеюсь финал будет д.к - врскла.
Давай Минай! Повтори подвиг Торпедо Запорожье
Надеюсь финал будет д.к - врскла.
Давай Минай! Повтори подвиг Торпедо Запорожье
Надеюсь финал будет д.к - врскла.
И Нива потом в еврокубках была,хотя закончили в конце турнирки
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