Жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13 марта в 13:00 в конференц-зале Дома футбола начнется жеребьевка 1/2 финала и финала (определится номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020.
В церемонии примут участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина»-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик.
Напомним, полуфиналистами Кубка Украины стали «Минай», «Мариуполь», «Динамо» и «Ворскла».
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Источник — Sport.ua
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