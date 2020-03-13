Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера приблизила Украину к Нидерландам

Два матча еврокубковой недели были перенесены из-за пандемии коронавируса

  • 13.03.2020 07:55
  • 5678 просмотров
  • 1 комментарий
Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера приблизила Украину к Нидерландам
© ФК Шахтер Донецк

На текущей неделе прошли 4 матча Лиги чемпионов и 6 поединков Лиги Европы. Две игры второго по престижности еврокубка были перенесены из-за пандемии коронавируса. Обновлена таблица коэффициентов УЕФА.

За счет гостевой победы «Шахтера» над «Вольфсбургом» (2:1),  в таблице коэффициентов 2020 Украина приблизилась к Нидерландам на дистанцию в 1.250 балла. Чтобы их отыграть, горнякам примерно нужно выйти в полуфинал ЛЕ. Это борьба за 9-е место. 

Набрал очки и единственный оставшийся клуб у Турции, «Истанбул Башакшехир», который дома выиграл у датского «Копенгагена» (1:0). Турки сохраняют отставание в 0.900 от Украины.

Таблица коэффициентов УЕФА 2020 (влияет на распределение путевок в сезоне 2021/22)

Напомним, таблица коэффициентов УЕФА влияет на распределение путевок через один сезон. 9-й рейтинг дает право вице-чемпиону страны стартовать с 3-го раунда квалификации ЛЧ. При 10-й позиции второму месту чемпионата придется начинать аж с Q2. Федерация, которая окажется на 11-м месте, вообще потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона. Поэтому остаться на 10-й строчке рейтинга критически важно, а еще лучше – подняться на 9-ю.

Источник данных: Bert Kassies

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 13.03.2020 08:32
    0
    Забавный факт, скачут и вечно пищат чем то недовольные одни, а реально прославляют Украину другие, Шахтер, Лома, Усик
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 13.03.2020 08:32
    0
    Забавный факт, скачут и вечно пищат чем то недовольные одни, а реально прославляют Украину другие, Шахтер, Лома, Усик
    Ссылка
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