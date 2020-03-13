Кубок Дэвиса. Украина узнала следующего соперника

Состоялась жеребьевка матчей в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
Мужская сборная Украины встретится с командой Израиля, матчевая встреча состоится в Украине.
Отметим, что победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Дэвиса, а проигравший – в плей-офф Первой Мировой группы.
Ранее Украина в плей-офф переиграла команду Китайского Тайбэя, а Израиль – Турцию.
Украина и Израиль встречались дважды (1999 дома и 2017 на выезде), оба раза наша команда праздновала победу.
Предварительные даты проведения матча 18-19 или 19-20 сентября
🚨 The #DavisCup World Group I draw is set 🚨 pic.twitter.com/m8HuPo84qG— Davis Cup (@DavisCup) March 13, 2020
Источник — Davis Cup
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