Кубок Дэвиса. Украина узнала следующего соперника

Состоялась жеребьевка матчей в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Мужская сборная Украины встретится с командой Израиля, матчевая встреча состоится в Украине.

Отметим, что победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Дэвиса, а проигравший – в плей-офф Первой Мировой группы.

Ранее Украина в плей-офф переиграла команду Китайского Тайбэя, а Израиль – Турцию.

Украина и Израиль встречались дважды (1999 дома и 2017 на выезде), оба раза наша команда праздновала победу.

Предварительные даты проведения матча 18-19 или 19-20 сентября