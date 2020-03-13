Кубок Дэвиса. Украина узнала следующего соперника

В сентября сыграем еще один домашний поединок

  • 13.03.2020 16:57
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Кубок Дэвиса. Украина узнала следующего соперника
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Состоялась жеребьевка матчей в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Мужская сборная Украины встретится с командой Израиля, матчевая встреча состоится в Украине.

Отметим, что победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Дэвиса, а проигравший – в плей-офф Первой Мировой группы.

Ранее Украина в плей-офф переиграла команду Китайского Тайбэя, а Израиль – Турцию.

Украина и Израиль встречались дважды (1999 дома и 2017 на выезде), оба раза наша команда праздновала победу.

Предварительные даты проведения матча 18-19 или 19-20 сентября

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Источник — Davis Cup

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