Украина совершила камбэк и победила Китайский Тайбэй в Кубке Дэвиса!

Стаховский, Молчанов и Марченко принесли победу Украине в Запорожье

  • 07.03.2020 19:35
  • 4621 просмотр
  • 8 комментариев
Украина совершила камбэк и победила Китайский Тайбэй в Кубке Дэвиса!
© Sport.ua

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису провела матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

Поединок прошел на харде в Запорожье, во Дворце спорта «Юность». Стаховский, Молчанов и Марченко принесли победу Украине в Запорожье.

Несмотря на два вчерашних поражения, Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы сегодня!

Сборная Украины вышла в плей-офф за путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2021!

Украина – Китайский Тайбэй – 3:2

Пятница, 6 марта

16:00. Сергей Стаховский – Цен Чун Син – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко – Ву Тун-Лин – 4:6, 4:6

Суббота, 7 марта

12:00. Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

15:00. Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

18:00. Илья Марченко – Цен Чун Син – 6:3, 6:2.

См. также: текстовая онлайн-трансляция матча

Украина как победитель пары теперь в сентябре будет бороться за выход в квалификацию Кубка Дэвиса 2021 со сборными, которые проиграют на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона. 

Фотогалерея празднования победы Украины

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Leon LeGa
      Leon LeGa, 07.03.2020 20:50
    0
    "Хард" очевидно означает искусственное покрытие?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 20:49
    0
    после первого дня и не верилось в победу, хорошо, что собрались, невероятный день, победа очень тяжелая, с победой, молодцы!!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2020 20:31
    +2
    Молодці, показали бійцівський характер! Несподівано! Вітаю! Подальших успіхів!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Roma Dilniy
    online
      Roma Dilniy, 07.03.2020 20:30
    +4
    гордимось вами . молодці
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.03.2020 19:58
    +6
    Борис Гнатюк, 07.03.2020 19:52
    Сколько еще непоняток в спорте.Мы удивляемся неудачным играм наших девочек и часто их хаем,а что произошло во встрече с тайбеем.Абсолютно разных два дня.Вчера ребят ругали,а сегодня,я уверен будут одни похвалы и это закономерно.Как объяснить абсолютно разные игры наших ребят.
    Просто вчера наши недооценили соперника, за что и поплатились, а сегодня все встало на свои места, хоть игры были тоже очень сложные.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 07.03.2020 19:54
    -6
    Борис Гнатюк, 07.03.2020 19:52
    Сколько еще непоняток в спорте.Мы удивляемся неудачным играм наших девочек и часто их хаем,а что произошло во встрече с тайбеем.Абсолютно разных два дня.Вчера ребят ругали,а сегодня,я уверен будут одни похвалы и это закономерно.Как объяснить абсолютно разные игры наших ребят.
    ставками
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 07.03.2020 19:52
    +2
    Сколько еще непоняток в спорте.Мы удивляемся неудачным играм наших девочек и часто их хаем,а что произошло во встрече с тайбеем.Абсолютно разных два дня.Вчера ребят ругали,а сегодня,я уверен будут одни похвалы и это закономерно.Как объяснить абсолютно разные игры наших ребят.
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 07.03.2020 19:52
    +11
    З перемогою наших!
    Хороший камбек получився.
    Хспорт-рівень,для чого вирішальний матч коли є хокей.
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 07.03.2020 19:52
    +11
    З перемогою наших!
    Хороший камбек получився.
    Хспорт-рівень,для чого вирішальний матч коли є хокей.
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.03.2020 19:58
    +6
    Борис Гнатюк, 07.03.2020 19:52
    Сколько еще непоняток в спорте.Мы удивляемся неудачным играм наших девочек и часто их хаем,а что произошло во встрече с тайбеем.Абсолютно разных два дня.Вчера ребят ругали,а сегодня,я уверен будут одни похвалы и это закономерно.Как объяснить абсолютно разные игры наших ребят.
    Просто вчера наши недооценили соперника, за что и поплатились, а сегодня все встало на свои места, хоть игры были тоже очень сложные.
    Ссылка
    Roma Dilniy
    online
      Roma Dilniy, 07.03.2020 20:30
    +4
    гордимось вами . молодці
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2020 20:31
    +2
    Молодці, показали бійцівський характер! Несподівано! Вітаю! Подальших успіхів!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 07.03.2020 19:52
    +2
    Сколько еще непоняток в спорте.Мы удивляемся неудачным играм наших девочек и часто их хаем,а что произошло во встрече с тайбеем.Абсолютно разных два дня.Вчера ребят ругали,а сегодня,я уверен будут одни похвалы и это закономерно.Как объяснить абсолютно разные игры наших ребят.
    Ссылка
    Leon LeGa
      Leon LeGa, 07.03.2020 20:50
    0
    "Хард" очевидно означает искусственное покрытие?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 20:49
    0
    после первого дня и не верилось в победу, хорошо, что собрались, невероятный день, победа очень тяжелая, с победой, молодцы!!!!
    Ссылка
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