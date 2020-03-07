Украина совершила камбэк и победила Китайский Тайбэй в Кубке Дэвиса!

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису провела матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

Поединок прошел на харде в Запорожье, во Дворце спорта «Юность». Стаховский, Молчанов и Марченко принесли победу Украине в Запорожье.

Несмотря на два вчерашних поражения, Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы сегодня!

Сборная Украины вышла в плей-офф за путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2021!

Украина – Китайский Тайбэй – 3:2

Пятница, 6 марта

16:00. Сергей Стаховский – Цен Чун Син – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко – Ву Тун-Лин – 4:6, 4:6

Суббота, 7 марта

12:00. Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

15:00. Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

18:00. Илья Марченко – Цен Чун Син – 6:3, 6:2.

См. также: текстовая онлайн-трансляция матча

Украина как победитель пары теперь в сентябре будет бороться за выход в квалификацию Кубка Дэвиса 2021 со сборными, которые проиграют на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.

Фотогалерея празднования победы Украины