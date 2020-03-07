Кубок Дэвиса. Украина – Китайский Тайбэй – 3:2. Текстовая трансляция

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. Поединок пройдет в Украине на запорожском харде, во дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.

Украина – Китайский Тайбэй – 3:2

Пятница, 6 марта

16:00. Сергей Стаховский – Цен Чун Син – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко – Ву Тун-Лин – 4:6, 4:6

Суббота, 7 марта

12:00. Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сие Чен-Пен/Ян Цун Хуа – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

15:00. Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

18:00. Илья Марченко – Цен Чун Син – 6:3, 6:2.

События игрового дня.

19:35. Спасибо за внимание! Читайте итоги матча в Запорожье.

19:33. Сборная Украины выходит в плей-офф за путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2021!

19:32. Украина побеждает Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы сегодня!

19:31. ЕСТЬ ПОБЕДА УКРАИНЫ!!!! Марченко побеждает соперника со счетом 6:3, 6:2.

19:27. Марченко реализовал скрытый матчбол! 5:2! Нужен еще один гейм!

19:23. Счет 4:2 – на всех парах движемся к победе.

19:15. Очень непростой гейм на своей подаче забирает Марченко. 3:1. Отыграл три брейкпоинта.

19:10. Вот реакция трибун на брейк от Марченко!

19:03. Повел с брейком Марченко во втором сете 2:1.

18:55. Вот как Марченко подал на первый сет.

18:51. Марченко уверенно подал на сет. Со счетом 6:3 первую партию выиграл украинский теннисист.

18:48. Есть, 5:3! Болельщики кричали «Нужен брейк» и Илья завелся, начал обострять с приема, выходить к сетке и реализовал двойной скрытый сетбол.

18:40. Снова равенство, 3:3, напряжение растет, любой проигранный гейм на подаче может стать решающим в первом сете.

18:33. Счет 2:2, игра довольно ровная, тяжело сказать, кто завладеет преимуществом.

18:23. На старте счет 1:1, но Марченко уже имел шанс вырваться вперед.

18:15. Стартовал решающий поединок. Марченко начал матч с эйса.

18:10. Любопытно, что пресс-конференция Стаховского отменена. Видимо, будет общая после решающей дуэли.

17:50. На решающий матч выйдет Илья Марченко. Он начнется в 18:05.

17:47. Тем временем, на трибуны доставлено секретное оружие - самый большой барабан, который смогли найти в Запорожье.

17:45. Стаховский побеждает! Ничья 2:2 в матче!!!

17:45. Ура! Хорошие новости с корта в Запорожье!

17:35. 5:2 и Сергей близок к тому, чтобы сравнять счёт в противостоянии с Китайским Тайбэем

17:29. На трибуны доставлено секретное оружие - самый большой барабан, который смогли найти в Запорожье. Играет на нем тот самый глава местной федерации тенниса

17:24. Были шансы сделать ещё один брейк, но соперник сумел вернуться в игру. 3:1 и наша подача.

17:19. На старте третьего сета у нас все прекрасно. Счёт 3:0 и ни одного проигранного очка пока что.

17:09. К сожалению, чуда не случилось и счёт по сетах сравнялся.

17:04. 4:5, свой гейм взят под ноль и последняя возможность что-то изменить в этом сете

16:54. Пока без изменений. Теннисисты берут свои подачи, но это на руку Ву.

16:49. Очень уверенная игра от Сергея на своей подаче, но нужно делать брейк.

16:44. В начале второго сета Стаховський уступает с брейком, хотя сам тоже имел шанс взять подачу соперника.

16:44. В начале второго сета Стаховський уступает с брейком, хотя сам тоже имел шанс взять подачу соперника.

16:33. Берет первый сет Стаховский на тай-брейке!

16:20. Тай-брейк начался с мини-брейка от Сергея. А дальше судья на вышке снова начала чудить. Вместо 3:0 он засчитал последнее очко нашим соперникам, за что получила порцию критики от болельщиков. 3:3 на переходе

16:16. На сетболе соперника Стаховський рискнул и пошел к сетке после второй подачи. Риск был оправдан. Нас ожидает тай-брейк

16:07. 7 очков подряд было выиграно украинцем, после чего Ву собрался и всё-таки взял свою подачу с 0:30

16:03. Снова неуверенная работа судьи на вышке и тройной сетбол у наших соперников. Стаховский отыгрывает и берет пятое очко

15:53. У Ву был скрытый сетбол, но Сергею удалось за счёт мощной подачи отыграться. 4:4

16:47. Стаховский меняет ритм, чего вчера не делал Илья Марченко, заставляя соперника чаще ошибаться. Появляется много шансов, но на брейкпоинтах Сергей почему-то сам допускает ошибки.

16:36. И сразу же обратный брейк, счёт сравнялся

15:32. В самом длинном розыгрыше Сергей зарабатывает первый брейкпоинт и выходит вперёд. Ву дважды не вытерпел и пробил с сетку

15:22. По гейму взяли теннисисты, пока Стаховський выглядит очень солидно. Но вчера проблемы начались во втором сете, не будем спешить с выводами.

15:16. Матч Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин начался!

14:34. Все! Украина берет первое очко в противостоянии с Китайским Тайбэем! 1:2, следующий матч - в 15:00. Сергей Стаховский против Ву Тун-Лина.

14:24. 5:3, один гейм до первой победы в этом противостоянии.

14:13. В пятом гейме заработан двойной брейкпоинт. Со второй попытки он реализован. Ведём 3:2.

14:08. В третьем сете пока уступаем 1:2, а в Лионе Марта Костюк уверенно движется к парному финалу.

13:52. Забираем второй сет 6:4, интрига жива.

13:48. С ирокезом на трибунах - руководитель Федерации тенниса Запорожской области.

13:45. Стаховский двумя эйсами подряд берет пятое очко во втором сете.

13:34. Слишком много ошибок от Стаховского, но пока что мы впереди.

13:28. Во втором сете удалось сделать первый брейк, ведём 2:1.

13:20. Но двойная ошибка Стаховского снова ставит нас в затруднительное положение. Два сетбола у Китайского Тайбэя и первый же реализован.

13:16. После перехода сразу же отыгран мини-брейк и счёт сравнялся.

13:14. Тайцы сразу повели 3:0, на переходе уступаем 2:4.

13:10. Будет тай-брейк. Наши снова немного спорят с судьей на вышке по поводу аутов.

13:04. Пока все 6 брейкпоинтов в первой партии нам реализовать не удалось.

13:01. Имели украинцы сетбол, но счёт 5:5.

12:58. Девять геймов без брейков, но борьба упорная.

12:50. Украинцы впервые испытали проблемы на подаче, но сумели забрать очко.

12:48. На трибунах за заметно отсутствие самого яркого болельщика первого игрового дня по кличке «Кабан».

12:45. Пока не удается зацепиться за подачу соперников, но на своей все хорошо.

12:30. Украинцы начали мощнее и были близки к брейку во втором гейме. Но все четыре брейкпоинта были отыграны.

12:20. Сегодня на трибунах немного меньше болельщиков, чем вчера.

12:15. Теннисисты выходят на корт.

11:35. Вскоре начнутся матчи второго игрового дня. Первым будет сыгран парный поединок, в котором Украину представят Денис Молчанов и Сергей Стаховский.

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20:29. И Китайский Тайбэй берет второй матч. После первого дня 0:2 в пользу гостей.

20:22. Марченко отыграл один гейм, 4:5. Но соперник будет подавать на матч.

20:20. Марченко сравнял счет, 3:3. Но тут же проиграл свою подачу (3:4) и чужую (3:5).

20:09. В перерыве болельщики с дудками пытались «поддувать» в такт песне Bon Jovi «It's my life». Получилось так себе.

20:03. Получилось наоборот, Ву уверенно выиграл два гейма и уверенно движется к победе. Первый день может оказаться полностью провальным.

20:00. Сергей Стаховский рассказал Sport.ua, что поражение в первом матче – это его косяк.

19:54. Илья отдал свою подачу на старте второго сета, но сразу же сделал обратный брейк. Сейчас лучшее время, чтобы возвращать игру в свои руки.

19:52. Ву Тун-Лин делает брейк на старте второго сете. Счет теперь 0:1 в матче команд, 0:1 по сетах, и 0:1 по геймам второго сета.

19:45. На сетболе крайне недовольны зрители. Украинцы очень эмоционально разговаривали с рефери. Марченко явно недоволен.

19:43. Увы, первый сет остался за оппонентом украинца, 4:6.

19:35. Последовал короткий спор с арбитром. Илья проигрывает 4:5, соперник подает на сет.

19:33. Спортсмен из Китайского Тайбэя делает брейк при счете 4:4.

19:15. Пока все берут свои подачи. 3:2 в первом сете в пользу Ильи.

19:00. Начался 2-й матч. Илья Марченко на корте. Он играет с Ву Тун-Лин.

18:50. Стаховский дает пресс-конференцию.

18:28. Все. Проигрывает Украина первый матч. Подавая на матч, представитель Китайского Тайбэя допустил несколько невынужденных ошибок, но сумел отыграть три брейкпоинта и выиграл первое очко для своей команды. Сейчас - 20-минутная пауза.

18:17. Самому активному болельщику украинцев лично сделал замечание легендарный Паскаль Мария, который является главным судьей матча.

18:13. Начались споры с судьей на вышке:

18:07 Болельщики скандирует : "Верим!", но шансов практически нет

18:00. На старте третьего сета с брейком проигрывает Стаховский, ситуация очень неприятная и не видно, за счёт чего побеждать

17:39. Сет проигран, Марченко пошел готовиться к своему матчу.

17:33. Стаховский много ошибается и выглядит уставшим. Кажется, что ему не хватает эмоций, чтобы полноценно вернуться в игру.

17:28. В этом сете первым брейк делает Цен, он уже начал читать выходы Стаховского к сетке.

17:18. Во втором сете Стаховский сбавил обороты, шансов зацепиться на приеме пока не видно. Возможно, экономит силы на концовку.

17:12. Стаховский уверенно подает на сет, выиграв три последних очка в любимом стиле serve and volley. Болельщики пока не очень громко поддерживают, но с каждым геймом все сильнее.

17:00. Преимущество вылилось в первый брейк в матче, счёт стал 4:2. Соперник стал больше ошибаться. Стаховский часто заканчивает розыгрыши после успешних выходов к сетке.

16:42. По итогам трех геймов у Стаховского небольшое игровое преимущество. Он играет гораздо разнообразнее и успешнее соперника. В первом гейме были небольшие проблемы из-за низкого процента попадания первой подачи.

16:16. Стаховский и Цен Чун Син проводят предматчевую разминку. Зрителей на трибунах пока маловато:

16:10. Матч Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син начнется через несколько минут. Сейчас в самом разгаре церемония открытия матча. Все готово к исполнению национальных гимнов стран-участниц матча:

15:36. А тем временем на корте идут подготовительные работы:

15:34. Капитан сборной Украины Андрей Медведев в интервью Sport.ua рассказал, что накануне матча против Китайского Тайбэя вся команд переболела.

14:10. Тренировка первых номеров сборной Тайваня.

13:51. А вот так выглядят трибуны запорожского ДС «Юность», которые вмещают 3200 зрителей.

13:50. Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко уже провели утреннюю тренировку.