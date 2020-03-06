Сергей СТАХОВСКИЙ: «Поражение – мой косяк»

Украинский теннисист – о поражении на Кубке Дэвиса

  • 06.03.2020 19:51
  • 464 просмотра
  • 3 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Поражение – мой косяк»
© Sport.ua

Сегодня Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Цзен Чун Сину в первом матче противостояния Украина – Китайский Тайбэй в Кубке Дэвиса.

Украинский теннисист поделился впечатлениями от матча:

- Поражение в данном матче – это, скорее всего, мой косяк. В первом сете намного лучше было с первой подачей, по проценту попадания второй и третий сет были провальными. Без подачи тоже можно было абсолютно спокойно играть, но возникли еще и проблемы на приеме. Произошел какой-то развал.

Пошли длинные розыгрыши и появилось очень много ошибок не характерных для меня. Все собралось в одну кучу.

- В конце третьего сета возникло ощущение, что сейчас будет камбэк..
- У меня были брейкпоинты и в начале третьей партии. Но свои шансы нужно реализовывать. В ситуациях, когда надо было мне – не складывалось. Когда нужно было ему – помогал я. На самом деле, ошибки были в очень важные моменты.

- Как с ним будет играть Марченко? Илье будет удобно?
-  Думаю, что да. Цен особо темпом не давит, поэтому у Ильи будет время на контратаки. Главное, чтобы сейчас он поборолся за первое очко, потому что оно очень важное в данной ситуации. Не могу сказать, как будет выглядеть рисунок моей игры завтра, но хуже чем сегодня он стать не может.

- Какие общие ощущения? Ничего не волнует в плане здоровья?
- Вся наша команда за эту неделю немного переболела. Надеюсь, что не коронавирусом.

- Показалось, что во втором сете не было никакой эмоциональной реакции на выигранные очки.
- Во втором сете то ли я начал очень плохо принимать, то ли он начал классно подавать. Первое очко на приеме я выиграл только в его четвертом гейме. Конечно, когда он так уверенно берет свои подачи, а я постоянно борюсь на своей, то эмоционально очень тяжело балансировать.

Как я уже говорил, у меня полностью пропала подача, хотя во время подготовки с этим компонентом проблем не возникало. Сегодня, когда я хотел что-то менять, подача давала очень серьезный сбой. Пришлось играть надежно, но сегодня это не работало.

- Из-за этого и не было много выходов к сетке?
- Когда я пытался немного добавить на второй подаче, то были двойные ошибки. Нужно были или очень рисковать, или как-то пытаться балансировать. Наверное, нужно было рисковать, но после матча эти мудрые выводы уже никому не нужны.

- В конце игры ты поговорил с судьей. Из-за чего все началось?
- Один из фотографов гулял весь матч туда и обратно. При счете ровно я принимаю, а он бежит вдоль боковой линии. Я ошибся и выразил претензию судье, сказал, что фотограф весь матч гуляет. Сказал, что контролировать это – задача судьи на вышке. Поговорили и все, ничего серьезного.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 06.03.2020 20:14
    0
    Стаховськи останні три роки сам - суцільний косяк
    Ссылка
    okrug9
      okrug9, 06.03.2020 20:02
    0
    Лузер! Твоє друге ім'я(( Федю раз зроби в і все кар'єра вдалася((
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 06.03.2020 20:01
    0
    слабаки
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.03.2020 20:14
    0
    Стаховськи останні три роки сам - суцільний косяк
    Ссылка
    okrug9
      okrug9, 06.03.2020 20:02
    0
    Лузер! Твоє друге ім'я(( Федю раз зроби в і все кар'єра вдалася((
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 06.03.2020 20:01
    0
    слабаки
    Ссылка
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