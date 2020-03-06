Кубок Дэвиса. Украина проиграла первый матч против Китайского Тайбэя

Для сборной Украины противостояние Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя началось с поражения. Сергей Стаховский выиграл первый сет у Цзен Чун Сина, однако после этого потерял инициативу в матче и потерпел поражение в трех сетах.
Сергей Стаховский - Цен Чун Син – 6:3, 1:6, 2:6
Во втором матче противостояния Илья Марченко будет играть против Ву Тун-Лина.
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Источник — Sport.ua
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