Кубок Дэвиса. Украина проиграла первый матч против Китайского Тайбэя

Для сборной Украины противостояние Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя началось с поражения. Сергей Стаховский выиграл первый сет у Цзен Чун Сина, однако после этого потерял инициативу в матче и потерпел поражение в трех сетах.

Сергей Стаховский - Цен Чун Син – 6:3, 1:6, 2:6

Во втором матче противостояния Илья Марченко будет играть против Ву Тун-Лина.