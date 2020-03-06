МЕДВЕДЕВ: «За последнюю неделю вся команда переболела, но уже все хорошо»

Капитан сборной Украины – о матче против Китайского Тайбэя

  • 06.03.2020 15:30
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МЕДВЕДЕВ: «За последнюю неделю вся команда переболела, но уже все хорошо»
© ФТУ. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев оценил шансы в противостоянии с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

- На бумаге и по рейтингу мы выше, играем на наших условиях. По логике вещей мы фавориты, но если говорить объективно лишь об уровне тенниса, то у нас шансы ровно 50 на 50. Многое будет решать то, кто как сыграет матч.

- У тайцев достаточно молодая команда. Они в этом возрасте еще ничего не боятся, или наоборот могут перегореть?
- Сложно сказать. Думаю, что многое будет зависеть от поддержки трибун. Домашняя поддержка в Украине всегда серьезная, она будет давать нам преимущество и отвлекать противников. С другой стороны рассчитывать только на это мы не можем, наши оппоненты опытные и показывают хороший теннис.

У сборной Китайского Тайбея также есть капитан, который раз в два гейма может вносить коррективы и помогать своим теннисистам. Наши соперники сильные, им это покрытие подходит точно также, как и нам. Мне кажется, что теннис будет показан достаточно высокого уровня. Победит тот, кому больше повезет.

- Последние несколько турниров Денис Молчанов играл в паре с одним из участников сборной Китайского Тайбея (Сьен Чен Пен). Что он рассказывал о главной надежде оппонентов в парной встрече?
- Он сказал, что если этот парень в хорошей форме, то у него «все залетает». С другой стороны, Денис говорил, что он сейчас не так хорош и может сделать несколько подарков. Но мы видели Чен Пена на тренировках, он чувствует себя очень расслабленно и у него действительно все мячи попадали в корт.

- В предварительной заявке на парный матч записан Владислав Орлов. С чем это связано?
- Влад заслужил место в команде еще в прошлом году, но он не поехал в Венгрию по техническим причинам. Мы решили, что будет правильно сделать его активным участником официального мероприятия.

Что касается состава на пару, то многое будет зависеть от результатов первого дня. К примеру, если мы будем вести 2:0 и будем чувствовать перспективу в одиночках второго дня, то, возможно, мы дадим Сергею Стаховскому отдохнуть. Но это только в таком случае. Если будет 0:2 или 1:1, то Сергей точно будет играть пару с Денисом.

Оба наших новичка очень хорошо играют, но выпускать их на живой матч Кубка Дэвиса – большой риск.

Мы хорошо подготовились, но есть небольшой нюанс. За последнюю неделю вся наша команда переболела. У нас была небольшая температура, кашель. Но не переживайте, подозрений на коронавирус нет. Это немного сбавило наши обороты в подготовке, потому что приходилось прерывать тренировочные сессии. Но мы не ищем оправданий. В Запорожье нас прекрасно приняли, играем в одном из лучших спортивных комплексов нашей страны. На сегодняшний день каждый игрок нашей команды готов играть.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

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