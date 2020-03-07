Костюк/Кужмова – Керкхове/Схофс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, украинка Марта Костюк продолжит борьбу в парном разряде на турнире международной серии в Лионе.



В полуфинале украинка в дуэте со словачкой Викторией Кужмовой сразится против нидерландского тандема Лесли Керкхове / Бибиана Схофс.



Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.



Победительницы встречи в финале сыграют против тандема Лаура-Йоана Паар (Румыния) / Юлия Вахачик (Германия).