ВИДЕО. Как Украина уничтожила Китайский Тайбэй во второй день

В матче Кубка Дэвиса, несмотря на два вчерашних поражения, Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы сегодня!

Поединок прошел на харде в Запорожье, во Дворце спорта «Юность». Стаховский, Молчанов и Марченко принесли победу Украине.

Сборная Украины вышла в плей-офф за путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2021!

Видео второго игрового дня и празднования победы Украины (хронологически снизу вверх)