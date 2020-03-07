ВИДЕО. Как Украина уничтожила Китайский Тайбэй во второй день

В матче Кубка Дэвиса, несмотря на два вчерашних поражения, Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы сегодня!
Поединок прошел на харде в Запорожье, во Дворце спорта «Юность». Стаховский, Молчанов и Марченко принесли победу Украине.
Сборная Украины вышла в плей-офф за путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2021!
Видео второго игрового дня и празднования победы Украины (хронологически снизу вверх)
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Источник — Sport.ua
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