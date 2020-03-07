Гибель украинских шахматистов в России. Цуренко и Свитолина в полуфиналах

Главные новости за 6-е марта на Sport.ua

  • 07.03.2020 08:15
  • 2701 просмотр
  • 2 комментария
Гибель украинских шахматистов в России. Цуренко и Свитолина в полуфиналах
© Facebook. Станислав Богданович

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6-е марта.

1. Нове-Место-2020. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-20. Второе место занял Кантен Фийон Майе, Тарьей Бё стал третьим.

2. Шевченко назвал состав Украины на матчи с Францией и Польшей. В список вызванных вошли 24 игрока, еще 7 футболистов в резервном листе.

3. Цуренко выиграла сложнейший матч и вышла в полуфинал в Индиан-Уэллсе. В напряженном матче 1/4 финала Леся победила Ольгу Данилович из Сербии.

4. Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Монтеррее. Украинка уверенно движется турнирной сеткой соревнований в Мексике.

5. Кубок Дэвиса. Украина проиграла первый матч против Китайского Тайбэя. Сергей Стаховский потерпел поражение.

6. Цыганков не сыграет в матче с Александрией. Лидер «Динамо» не попал в заявку команды на матч.

7. Марченко проиграл свой поединок. Украина уступает Китайскому Тайбэю 0:2. Вслед за Сергеем Стаховским и Илья Марченко не сумел выдержать давление.

8. Летняя Лига чемпионов: Шахтер и Динамо здесь не ждут. Sport.ua – о новой затее УЕФА, которая может полностью переформатировать европейский футбол.

9. Левига осужден на 4 года за ДТП, в котором погиб Закарлюка. Суд признал Руслана Левигу виновным в ДТП.

10. Трагически погиб шахматист Богданович, которого на днях задонатила Россия. Гроссмейстер и его девушка-шахматистка Александра найдены мертвыми в Москве.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 07.03.2020 09:21
    0
    Ukrop, 07.03.2020 08:33
    Эти шахматисты играли за рф
    шлюхи...
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 07.03.2020 08:33
    +2
    Эти шахматисты играли за рф
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 07.03.2020 08:33
    +2
    Эти шахматисты играли за рф
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 07.03.2020 09:21
    0
    Ukrop, 07.03.2020 08:33
    Эти шахматисты играли за рф
    шлюхи...
    Ссылка
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