Летняя Лига чемпионов: Шахтер и Динамо здесь не ждут

То, о чем так долго говорили представители элитных футбольных клубов – о создании Суперлиги – может стать реальностью уже в 2021 году. На основании Международного Кубка чемпионов разрабатывается проект под кодовым названием «Летняя Лига чемпионов», в котором будут участвовать самые что ни на есть элитные клубы мира (читай: из первой топ-пятерки плюс из Португалии и, возможно, Нидерландов). Правда, вся эта футбольная пирамида будет выстраиваться под эгидой УЕФА. Именно Европейский футбольный Союз вместе с американской компанией Relevent Sport выступили с инициативой подобного турнира, о чем было громогласно объявлено пару дней назад. Что это за инициатива, кому она выгодна, какой может быть ее структура и будут ли в новом образовании играть украинские клубы – давайте разбираться.

Итак, давайте для начала попробуем отделить зерна от плевел. А именно: зачем этот турнир УЕФА и кто скрывается за вывеской Relevent Sport?

Компания Relevent Sport – это детище владельца клуба Национальной Футбольной Лиги «Майами Долфинс» Стивена Росса и его деловых партнеров. Американский миллиардер неравнодушен не только к американскому, но и к европейскому футболу. Более того, он уже давно вынашивал планы о создании футбольной Суперлиги, которая бы функционировала по принципу НФЛ, НБА или НХЛ. То есть, по сути, была бы таким себе закрытым элитным клубом. Понятное дело, что влияние УЕФА или ФИФА на эту организацию было бы чисто символическим (ну, разве что, назначение судей).

Росс много общался по поводу своей идеи с европейскими топ-клубами. И вроде бы нашел точки соприкосновения, но европейские футбольные толстосумы все-таки пока что не решаются порвать с УЕФА. Но, вместе с тем, Relevent Sport предложила европейским топ-клубам проводить межсезонную подготовку на территории США в рамках выставочного турнира – Международного Кубка чемпионов. Таким образом убиваются сразу несколько зайцев: футбольным «бонзам» не нужно искать достойных соперников для спаррингов, к тому же за эти контрольные матчи им же и доплачивают. Какая выгода у Росса и компании? Да прямая: эти спарринги собирают многотысячную аудиторию на трибунах и у телевизоров, а это живые (и очень хорошие) деньги.

Когда стартовал Международный Кубок чемпионов? В 2013-м, на территории США. В первом турнире принимали участие восемь команд, в последних – уже около двадцати. Больше всего титулов МКЧ – у мадридского «Реала». Поначалу игры проходили только в Америке, но дальше они проводились и в Азии.

Американцы ходят на европейский соккер? Да еще как! Например, матч «МанЮнайтед» против «Реала», состоявшийся в 2014-м, собрал на трибунах свыше 109 (!) тысяч зрителей, а поединок «МЮ» с «Ливерпулем» - больше 101 тысячи.

Почему УЕФА решил перехватить инициативу? Да тут все просто. Ведомство Чеферина не хочет остаться у разбитого корыта, поэтому и решило сыграть на опережение. Это что-то типа «если не можешь предотвратить пьянку, то возглавь ее». То бишь, УЕФА даст возможность элит-клубам поиграть и в Суперлигу, и хорошо заработать. Но, вместе с тем, заработает и Союз.

Нет ли здесь противоречия между УЕФА и ФИФА, ведь Международная футбольная федерация тоже планирует с 2021 года учредить свою «мини» Суперлигу? Есть, и оно очевидное. ФИФА с 2021 года планировала видоизменить клубный чемпионат мира, который должен проходить примерно в те же сроки, что и Летняя Лига чемпионов. То есть, на этом клубном Мундиале предполагалось участие сразу нескольких элит-коллективов из Европы. Но Чеферин и в этом случае получает право «первой ночи». Инфантино подобная прыть своего коллеги не нравится, и он об этом прямо говорит, но пока что компромисс между двумя главными футбольными организациями не найден.

Какой будет структура, представительство и устав Летней Лиги чемпионов? Первоочередно организаторы хотят придать соревнованиям официальный статус. ЛЛЧ должна получить серьезный призовой фонд (сравнимый с гонораром в ныне существующей Лигой чемпионов). Взамен организаторы выдвигают свое главное требование: играть основным составом. Предполагается, что будет восемь групп по три команды. После матчей в группах будет стадия плей-офф. Право участвовать в этом мероприятии получат ведущие клубы из топ-пятерки, а также команды из Португалии («Бенфика», «Порту») и Нидерландов («Аякс», ПСВ).

Могут ли претендовать на попадание в этот «клуб по интересам» украинские команды? Увы, пока что нет. В нем будут участвовать пока что лишь «сливки» европейского «соккера». Хотя в ближайшем будущем хотят приобщить и лучшие команды Южной Америки.

Как отреагировали на эту инициативу сильные футбольного мира? На сей счет есть противоречивая информация. По одним сведениям, ведущие английские клубы, к которым обратились организаторы ЛЛЧ за комментариями, тепло и воодушевленно восприняли идею. Но, с другой стороны, боссов британских клубов тревожит тот факт, что европейский футбольный календарь будет перенасыщен: национальные первенства, еврокубки, Евро, Мундиаль, Лига Наций, а теперь еще и Летняя Лига чемпионов.

Наверняка придется от чего-то отказаться. Но вряд ли от нового турнира, который сулит баснословную прибыль. Пускай и будет проводиться во время отпусков. Ведь, глядишь, со временем ЛЛЧ сможет заменить ЛЧ, ведь «ихним» «реалам» и «бавариям» до колик надоело делить одно поле с «нашими» шатерами да динамо…