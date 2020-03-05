Новая революция в футболе? УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов

Руководство европейского футбола ведет активные переговоры о создании нового летнего турнира в стиле Лиги чемпионов, информирует британская пресса.

УЕФА готовится создать новую Летнюю лигу чемпионов, которая начнется в следующем году на базе Международного кубка чемпионов. Соревнование является детищем американских промоутеров из Relevent Sports.

Дело в том, что УЕФА хочет усилить свои позиции в борьбе с ФИФА за контроль над международным календарем. Для этой цели будет одобрен новый европейский турнир, который будет соперничать за внимание с клубным чемпионатом мира 2021 от ФИФА, который пройдет в Шанхае в июне и июле следующего года в формате 24 команд.

Несколько топ-клубов Английской Премьер-лиги поддерживают идею и хотят участвовать в Летней лиге чемпионов. Турнир, по сути, будет расширением Международного кубка чемпионов, предсезонного соревнования ведущих европейских клубов, которое проводится компанией Relevent Sports с 2013 года.