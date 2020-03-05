Новая революция в футболе? УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов

Новый турнир будет соперничать за внимание с клубным чемпионатом мира

  • 05.03.2020 13:12
  • 2901 просмотр
  • 2 комментария
Новая революция в футболе? УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов
© Twitter

Руководство европейского футбола ведет активные переговоры о создании нового летнего турнира в стиле Лиги чемпионов, информирует британская пресса.

УЕФА готовится создать новую Летнюю лигу чемпионов, которая начнется в следующем году на базе Международного кубка чемпионов. Соревнование является детищем американских промоутеров из Relevent Sports.

Дело в том, что УЕФА хочет усилить свои позиции в борьбе с ФИФА за контроль над международным календарем. Для этой цели будет одобрен новый европейский турнир, который будет соперничать за внимание с клубным чемпионатом мира 2021 от ФИФА, который пройдет в Шанхае в июне и июле следующего года в формате 24 команд.

Несколько топ-клубов Английской Премьер-лиги поддерживают идею и хотят участвовать в Летней лиге чемпионов. Турнир, по сути, будет расширением Международного кубка чемпионов, предсезонного соревнования ведущих европейских клубов, которое проводится компанией Relevent Sports с 2013 года.

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Источник — Daily Mail

(10 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.03.2020 14:35
    0
    Будут играть вторыми-третьими составами.
    Ссылка
    guelder
      guelder, 05.03.2020 14:33
    0
    на мою думку це знецінить важливість лч як одного з найбільш значимих футбольних турнірів...по два чемпіони лч на рік якось занадто.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.03.2020 14:35
    0
    Будут играть вторыми-третьими составами.
    Ссылка
    guelder
      guelder, 05.03.2020 14:33
    0
    на мою думку це знецінить важливість лч як одного з найбільш значимих футбольних турнірів...по два чемпіони лч на рік якось занадто.
    Ссылка
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