Марченко проиграл свой поединок. Украина уступает Китайскому Тайбэю 0:2

Вслед за Сергеем Стаховским и Илья Марченко не сумел выдержать давление

  • 06.03.2020 20:28
  • 1644 просмотра
  • 7 комментариев
Марченко проиграл свой поединок. Украина уступает Китайскому Тайбэю 0:2
© Sport.ua

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Мировой группы I.

Поединок проходит в Запорожье во Дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса 2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона. 

На первый игровой день были запланированы два одиночных матча, и оба поединка украинцы проиграли.

Sport.ua провел текстовую трансляцию игрового дня.

Украина – Китайский Тайбэй – 0:2

16:00. Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2) – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1)  – 4:6, 4:6

7 марта состоится парная игра (начало в 12:00), а затем два одиночных поединка.

 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 06.03.2020 21:54
    0
    Это уже не дно - это маненько пониже...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2020 21:40
    +1
    тенниса у нас нет-а вы продолжайте гнобитьЭлю и Даяну-лучики света в этом болоте...... пока у всех ток политика в мозг-спорт совершенно загнется
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 06.03.2020 20:56
    +1
    Мое мнение, от таких спортсменов, как наши "безальтернативные старые авторитеты", такие как сейчас в женском биатлоне, мужском теннисе и т.д. нужно однозначно избавляться как можно быстрее, даже если никого нет на подходе. Ничего серьезного они уже не выиграют, а потребляют гораздо больше ресурсов чем молодежь, на которой можно было бы сконцентрироваться, но нет, ищем вчерашний день.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 06.03.2020 20:51
    0
    Был Медведев, был Стаховский.......... далее все печально....Стах сделал все что мог, он не железный... Увы как с другими игровыми видами спорта....
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 06.03.2020 20:41
    -3
    Большая ленивая гниида!!!
    Ссылка
    Persian
      Persian, 06.03.2020 20:36
    +4
    Результат работы Федерации украинского тенниса!!!
    Самое ужасное что перспектив нет!
    Кто потом будет играть за сборную как уйдет Стаховский... не понятно
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 20:35
    +3
    Полные бездари!!!!!!!
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 06.03.2020 20:36
    +4
    Результат работы Федерации украинского тенниса!!!
    Самое ужасное что перспектив нет!
    Кто потом будет играть за сборную как уйдет Стаховский... не понятно
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 20:35
    +3
    Полные бездари!!!!!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2020 21:40
    +1
    тенниса у нас нет-а вы продолжайте гнобитьЭлю и Даяну-лучики света в этом болоте...... пока у всех ток политика в мозг-спорт совершенно загнется
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 06.03.2020 20:56
    +1
    Мое мнение, от таких спортсменов, как наши "безальтернативные старые авторитеты", такие как сейчас в женском биатлоне, мужском теннисе и т.д. нужно однозначно избавляться как можно быстрее, даже если никого нет на подходе. Ничего серьезного они уже не выиграют, а потребляют гораздо больше ресурсов чем молодежь, на которой можно было бы сконцентрироваться, но нет, ищем вчерашний день.
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 06.03.2020 21:54
    0
    Это уже не дно - это маненько пониже...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 06.03.2020 20:51
    0
    Был Медведев, был Стаховский.......... далее все печально....Стах сделал все что мог, он не железный... Увы как с другими игровыми видами спорта....
    Ссылка
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