Марченко проиграл свой поединок. Украина уступает Китайскому Тайбэю 0:2

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Мировой группы I.
Поединок проходит в Запорожье во Дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса 2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.
На первый игровой день были запланированы два одиночных матча, и оба поединка украинцы проиграли.
Sport.ua провел текстовую трансляцию игрового дня.
Украина – Китайский Тайбэй – 0:2
16:00. Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2) – 6:3, 1:6, 2:6
19:00. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1) – 4:6, 4:6
7 марта состоится парная игра (начало в 12:00), а затем два одиночных поединка.
Источник — Sport.ua
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Самое ужасное что перспектив нет!
Кто потом будет играть за сборную как уйдет Стаховский... не понятно
Самое ужасное что перспектив нет!
Кто потом будет играть за сборную как уйдет Стаховский... не понятно
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