Марченко проиграл свой поединок. Украина уступает Китайскому Тайбэю 0:2

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Мировой группы I.

Поединок проходит в Запорожье во Дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса 2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.

На первый игровой день были запланированы два одиночных матча, и оба поединка украинцы проиграли.

Sport.ua провел текстовую трансляцию игрового дня.

Украина – Китайский Тайбэй – 0:2

16:00. Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2) – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1) – 4:6, 4:6

7 марта состоится парная игра (начало в 12:00), а затем два одиночных поединка.